Чайник электрический Korting KWK 0902 G
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Korting KWK 0902 G
Электрический чайник KWK 0902 G является надежным, стильным и современным прибором. Его объем составляет 1.7 л, а мощность — 2200 Вт. Корпус выполнен из высококачественного термостойкого матового стекла и оснащен удобной мерной шкалой, что обеспечивает комфортное использование. Чайник оборудован механизмом автооткрытия крышки для легкого и гигиеничного залива воды, а яркая голубая внутренняя подсветка придает эстетическую привлекательность. Прибор имеет скрытый нагревательный элемент и поворотную подставку на 360°. Встроенные системы блокировки включения при отсутствии воды и автоотключения при закипании гарантируют безопасность.
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства
Теги товара: стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
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