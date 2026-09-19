Чайник электрический Kitfort КТ-6121-1 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
звуковые сигналы, поддержание температуры 2 ч, шаг регулировки температуры - 10 °
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.1
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6121-1 черный
Стильный электрический чайник Kitfort КТ-6121 с LED-дисплеем предназначен не только для кипячения, но и нагрева воды до температуры от 40 до 100°С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовления кофе и подогрева детского питания. С помощью вращающегося регулятора температуры, вы можете настроить нужный нагрев от 40 до 100°С с шагом 10°С. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплёскивания и брызг и быстро наполнять её. В носике чайника расположен съёмный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Теги товара: металлические, с терморегулятором, черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
звуковые сигналы, поддержание температуры 2 ч, шаг регулировки температуры - 10 °
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Стильный электрический чайник Kitfort КТ-6121 с LED-дисплеем предназначен не только для кипячения, но и нагрева воды до температуры от 40 до 100°С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовления кофе и подогрева детского питания. С помощью вращающегося регулятора температуры, вы можете настроить нужный нагрев от 40 до 100°С с шагом 10°С. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплёскивания и брызг и быстро наполнять её. В носике чайника расположен съёмный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Теги товара: металлические, с терморегулятором, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Теги товара: металлические, с терморегулятором, черные
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