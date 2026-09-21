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Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-S2043

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Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1000
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S2043 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703614
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1000
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Размеры в упаковке, см
25х21х18
Вес, кг.
1.35

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S2043

Стильный металлический чайник, подойдет в любой интерьер, подчеркнет индивидуальность владельца.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S2043




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1000
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Описание
Стильный металлический чайник, подойдет в любой интерьер, подчеркнет индивидуальность владельца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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