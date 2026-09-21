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Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G2409

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Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
235x205x160
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2409 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703708
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
235x205x160
Размеры в упаковке, см
24х21х16
Вес, кг.
1.25

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2409

Электрочайник HYUNDAI - стильное и функциональное устройство для вашей кухни. Он обладает мощностью 2200 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды. С объемом 1,7 литра, он идеально подходит для большого количества чашек чая или кофе. Чайник выполнен из прочных материалов — пластика и стекла, что гарантирует долговечность и современный внешний вид. Для удобства пользования и безопасности, он оснащен закрытым нагревательным элементом, что способствует легкой очистке и предотвращает образование накипи. Одной из ярких особенностей этого чайника является внутренняя подсветка, которая не только служит в качестве индикатора работы, но и делает процесс закипания воды визуально привлекательным. Сетевой шнур длиной 0,7 м обеспечивает достаточную свободу размещения устройства на кухонной поверхности. С весом всего 1,25 кг, электрочайник HYUNDAI легок как в использовании, так и в перемещении или хранении. Это надежный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и эстетики в бытовой технике.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G2409




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
235x205x160
Описание
Электрочайник HYUNDAI - стильное и функциональное устройство для вашей кухни. Он обладает мощностью 2200 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды. С объемом 1,7 литра, он идеально подходит для большого количества чашек чая или кофе. Чайник выполнен из прочных материалов — пластика и стекла, что гарантирует долговечность и современный внешний вид. Для удобства пользования и безопасности, он оснащен закрытым нагревательным элементом, что способствует легкой очистке и предотвращает образование накипи. Одной из ярких особенностей этого чайника является внутренняя подсветка, которая не только служит в качестве индикатора работы, но и делает процесс закипания воды визуально привлекательным. Сетевой шнур длиной 0,7 м обеспечивает достаточную свободу размещения устройства на кухонной поверхности. С весом всего 1,25 кг, электрочайник HYUNDAI легок как в использовании, так и в перемещении или хранении. Это надежный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и эстетики в бытовой технике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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