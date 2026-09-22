Чайник электрический Red Solution G121 черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719889
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х19
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический Red Solution G121 черный/серебристый
? RED SOLUTION G121 – это элегантный электрический чайник из жаропрочного рифленого стекла с объемом 1,8 литра. ? Синяя подсветка создает мягкое освещение уровня воды в стильной стеклянной колбе, добавляя яркий акцент на вашей кухне. ? Чайник обеспечивает безопасность благодаря автоматическому выключению при закипании и отсутствии воды. ? Съемная крышка и широкая горловина делают уход за чайником простым и удобным. ?? Этот чайник станет не только практичным, но и стильным дополнением вашего кухонного интерьера.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274B
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7620S белый
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1901/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1903/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK4P440
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
? RED SOLUTION G121 – это элегантный электрический чайник из жаропрочного рифленого стекла с объемом 1,8 литра. ? Синяя подсветка создает мягкое освещение уровня воды в стильной стеклянной колбе, добавляя яркий акцент на вашей кухне. ? Чайник обеспечивает безопасность благодаря автоматическому выключению при закипании и отсутствии воды. ? Съемная крышка и широкая горловина делают уход за чайником простым и удобным. ?? Этот чайник станет не только практичным, но и стильным дополнением вашего кухонного интерьера.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Чайник электрический Red Solution G121 черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Red Solution G121 черный/серебристый