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Чайный набор Kitfort КТ-6180 купить с доставкой в Москве
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Чайный набор Kitfort КТ-6180

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Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 1
Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 2
Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 3
Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 4
Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 5
Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
450 х 210 х 260 мм
  • Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 1
  • Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 2
  • Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 3
  • Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 4
  • Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 5
  • Чайный набор Kitfort КТ-6180 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643337
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Комплектация
документация, заварочный чайник
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Габариты (ВxГxШ), мм
450 х 210 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х23х23
Вес, кг.
1.9

Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6180

Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6180 состоит из чайника ёмкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки ёмкостью 1,2 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе. Корпус чайника выполнен из стекла со вставкой из пластика. Крышка выполнена из сочетания нержавеющей стали и пластика. Мерная шкала находится на боковой стороне. Конструкция чайника не позволяет ручке нагреваться, поэтому браться за неё безопасно. Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съёмный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла. На базе расположена кнопка включения поддержания тепла, а сама база изготовлена из пластика. На ней компактно располагается чайник и кувшин. Небольшие габариты чайной станции позволяют расположить её практически в любое удобное место.

Отзывы о товаре Чайный набор Kitfort КТ-6180




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Комплектация
документация, заварочный чайник
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Габариты (ВxГxШ), мм
450 х 210 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6180 состоит из чайника ёмкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки ёмкостью 1,2 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе. Корпус чайника выполнен из стекла со вставкой из пластика. Крышка выполнена из сочетания нержавеющей стали и пластика. Мерная шкала находится на боковой стороне. Конструкция чайника не позволяет ручке нагреваться, поэтому браться за неё безопасно. Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съёмный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла. На базе расположена кнопка включения поддержания тепла, а сама база изготовлена из пластика. На ней компактно располагается чайник и кувшин. Небольшие габариты чайной станции позволяют расположить её практически в любое удобное место.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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