Чайный набор Kitfort КТ-6180
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Характеристики
Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6180
Стильный и функциональный чайный набор Kitfort КТ-6180 состоит из чайника ёмкостью 2 л, кувшина с фильтром для заварки ёмкостью 1,2 л и базы. Набор поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе. Корпус чайника выполнен из стекла со вставкой из пластика. Крышка выполнена из сочетания нержавеющей стали и пластика. Мерная шкала находится на боковой стороне. Конструкция чайника не позволяет ручке нагреваться, поэтому браться за неё безопасно. Кувшин для заварки изготовлен из термостойкого стекла и имеет съёмный фильтр для чая или кофе. В месте установки кувшина на базу присутствует скрытый нагревательный элемент с функцией поддержания тепла. На базе расположена кнопка включения поддержания тепла, а сама база изготовлена из пластика. На ней компактно располагается чайник и кувшин. Небольшие габариты чайной станции позволяют расположить её практически в любое удобное место.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: с подсветкой, с заварочным чайником, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: с подсветкой, с заварочным чайником, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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