Чайник электрический Kitfort КТ-6617
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6617
Электрический чайник КТ-6117 может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температуры от 40 до 90 °С. Возможность выбрать температуру нагрева в сочетании с встроенным заварочным фильтром позволяют заваривать любимые сорта чая прямо в чайнике. На ручке чайника расположена сенсорная панель управления с дисплеем. С её помощью вы можете задать температуру нагрева от 40 до 90 °С. На дисплее отображается текущая температура воды и температура нагрева. После нагрева температура поддерживается 2 ч. Съёмная крышка и широкое горлышко чайника облегчают доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи. Форма носика позволяет метко наливать воду независимо от количества воды в чайнике. Фильтр внутри носика предотвращает поступление накипи в чашку. Световой индикатор горит разными цветами в зависимости от температуры воды: до 50 °С –белый, 50 °С – оранжевый, 60 °С – голубой, 70 °С – зелёный, 80 °С – синий, 90 °С – фиолетовый и от 95 °С – красный. Различные сорта чая (зелёный, чёрный, белый, улун, травяной) можно заваривать непосредственно в самом чайнике, пользуясь фильтром. Он крепится к крышке и легко моется после использования. Корпус выполнен из стекла, пластика и метала. Дно из метала, а крышка из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на стеклянную колбу. Ёмкости 1.7 л хватит, чтобы заварить чай или вскипятить воду на большую семью.
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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