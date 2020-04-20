Чайник электрический Kitfort КТ-628

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Marat N.



+ красивый: четыре цвета подсветки в зависимости от требуемой температуры нагрева, полностью стеклянная колба, дезигн и т.д. :)+ компактный - не занимает много места на столешнице.+ управление на самом чайнике, а не на подставке. это исключает излишние и ложные срабатывания датчиков и реле через контакты между подставкой и чайником.+ можно легко выставить нужную температуру по заданным программам (я предполагаю так использовать с водой из-под проточного фильтра):40С - запить лекарство70С - для растворимого кофе80С- для заварки чая90С - чтобы был наготове "почти кипяток"100С - для кипячения и убиения бактерий наверняка.- пар от кипятка проступает местами по периметру крышки. Хотя по идее, должен быть только со стороны носика.- нагревается, пусть даже и не слишком сильно, верхняя металлическая крышка чайника.- когда закипает до 100С при низком уровне воды, может ещё ооооочень долго считать, что температура только лишь 98-99С и может не отключаться довольно продолжительное время.- во время закипания идет вибрация и чайник немного пошатывается на подставке.- пищит, хоть и не громко и не много и не часто (однократно - поставил на подставку, замерена текущая температура, выбор температуры нагрева, старт нагрева, двукратно - окончание нагрева). Писк в тишине слышно в соседней комнате c открытыми дверями, хотя шум кипящей воды слышно не хуже, Кого-то лишний писк техники на кухне может напрягать. У меня пищит всё - холодильник, СВЧ, духовка, плита, посудомойка, а теперь ещё и чайник, ну и ладно...- длину шнура отрегулировать можно, но не всегда на именно ту длину, которая нужна. особенность конструкции катушки в нижней части подставки.- регулировать автоматическую температуру нагрева с каким-то шагом нельзя, можно выставить только 40, 70, 80, 90, 100С._Раньше_ у меня был чайник с шагом нагрева 5С. Но в обыденной практике я грел только до 40, 70, 80, 90 и 100. _На старом_ чайнике каждый раз надо было тыкать кнопку минус "-", чтобы выставить с дефолтных 100С нужную температуру. Например, если надо 70С - будь добр тыкай "-" шесть раз. Если надо 40С - двенадцать (!) раз.На _этом_ чайнике только два или одно нажатие соответственно.