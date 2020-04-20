Чайник электрический Kitfort КТ-628
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 178427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
звуковая индикация/световая индикация
Дополнительные функции
дисплей поддержания тепла/индикация включения
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х18
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-628
Предназначен для кипячения воды дома, в офисах, на дачах. Значение установленной температуры отображается определенным светом подсветки.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
звуковая индикация/световая индикация
Дополнительные функции
дисплей поддержания тепла/индикация включения
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Развернуть
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Предназначен для кипячения воды дома, в офисах, на дачах. Значение установленной температуры отображается определенным светом подсветки.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Достоинства:
На выбор данного чайника повлияло наличие панели управления температурой. Очень удобная функция, не нужно каждый раз кипятить воду, достаточно выставить нужную температуру 40, 70, 80 или 90 градусов. Стеклянный корпус с разноцветной подсветкой подсветкой красиво смотрится.
Качество сборки порадовало, нет неприятных запахов, не пищит когда снимаешь с подставки (как это делал предыдущий чайник другого бренда).
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Покупкой довольна
Достоинства:
Дизайн, подсветка, подогрев до разных температур и поддержка температуры. Адекватная цена.
Недостатки:
Ненашел, если только провод питания коротковат, был-бы на 10-15 см. подлиннее.
Комментарий:
Старый чайник потек и пришла пора покупать новый. Критерии при выборе были: стеклянная колба,подсветка, стильный дизайн и адекватная цена. Почитал отзывы и выбор пал на Kitfort KT-628. Пользуюсь меньше месяца но очень доволен покупкой. Чайник может нагревать воду до 40,70,80,90,100 градусов. Для каждой температуры своя подсветка, также есть функция поддержки заданной температуры . Звуковой сигнал при закипании и установки чайника на подставку. И для меня очень важная функция это наличие информации о текущей температуре воды, т. е. чайник можно снять при достижении нужной вам температуры. Не шумный, закипает быстро. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Выбирал чайник, я основательно и тчательно. Перечитал много отзывов и остановился именно на этой модели, т.к. именно эта модель даёт соотношение цена-качество. Критерием выбора было стеклянная колба, подсветка и возможность установки нужной температуры. В этом чайнике все удобства есть. Можно выставить 40,70,80,90 или100градусов. Кнопки удобно расположены на ручке, а не на подставке как в большинстве дорогих моделях. Есть функция поддержания заданной температуры в течении часа, очень удобно для любителей матэ. В общем жена и дети довольны! С функциями разобраться очень легко! Всем советую!
Недостатки:
Был немного запах пластика, но после 3-4 рех кипячений, он выветрился.
Комментарий:
Очень быстро закипает, на температуру своя подсветка.
Достоинства:
Тихий
красивый дизайн
можно выбрать температуру: 40, 70, 80, 90, 100
разноцветная подсветка
Комментарий:
До этого был Redmond 170S. За 2 года эксплуатации сломалась крышка, а потом потек в районе уровня воды. Поэтому был выбор отдать в ремонт или купить новый. Позвонив в сервисный центр выяснил что ремонт будет стоить 2000-2500 тысячи рублей, поэтому решил купить новый.
Проанализировав рынок выбор пал на чайник Kit fort 628, так как супруга захотела стеклянный чайник, да и по цене он получился за туже сумму, что и был бы ремонт предыдущего чайника.
Покупкой пока доволен, значительно тише того чайника, который был до этого. Понравилось, что при выборе разной температуре нагрева, чайник светится разными цветами.
Чайник рекомендую к покупке, своих денег стоит
Достоинства:
+ красивый: четыре цвета подсветки в зависимости от требуемой температуры нагрева, полностью стеклянная колба, дезигн и т.д. :)
+ компактный - не занимает много места на столешнице.
+ управление на самом чайнике, а не на подставке. это исключает излишние и ложные срабатывания датчиков и реле через контакты между подставкой и чайником.
+ можно легко выставить нужную температуру по заданным программам (я предполагаю так использовать с водой из-под проточного фильтра):
40С - запить лекарство
70С - для растворимого кофе
80С- для заварки чая
90С - чтобы был наготове "почти кипяток"
100С - для кипячения и убиения бактерий наверняка.
Недостатки:
- пар от кипятка проступает местами по периметру крышки. Хотя по идее, должен быть только со стороны носика.
- нагревается, пусть даже и не слишком сильно, верхняя металлическая крышка чайника.
- когда закипает до 100С при низком уровне воды, может ещё ооооочень долго считать, что температура только лишь 98-99С и может не отключаться довольно продолжительное время.
- во время закипания идет вибрация и чайник немного пошатывается на подставке.
- пищит, хоть и не громко и не много и не часто (однократно - поставил на подставку, замерена текущая температура, выбор температуры нагрева, старт нагрева, двукратно - окончание нагрева). Писк в тишине слышно в соседней комнате c открытыми дверями, хотя шум кипящей воды слышно не хуже, Кого-то лишний писк техники на кухне может напрягать. У меня пищит всё - холодильник, СВЧ, духовка, плита, посудомойка, а теперь ещё и чайник, ну и ладно...
- длину шнура отрегулировать можно, но не всегда на именно ту длину, которая нужна. особенность конструкции катушки в нижней части подставки.
- регулировать автоматическую температуру нагрева с каким-то шагом нельзя, можно выставить только 40, 70, 80, 90, 100С.
Комментарий:
_Раньше_ у меня был чайник с шагом нагрева 5С. Но в обыденной практике я грел только до 40, 70, 80, 90 и 100. _На старом_ чайнике каждый раз надо было тыкать кнопку минус "-", чтобы выставить с дефолтных 100С нужную температуру. Например, если надо 70С - будь добр тыкай "-" шесть раз. Если надо 40С - двенадцать (!) раз.
На _этом_ чайнике только два или одно нажатие соответственно.
Чайник электрический Kitfort КТ-628 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-628
Достоинства:
На выбор данного чайника повлияло наличие панели управления температурой. Очень удобная функция, не нужно каждый раз кипятить воду, достаточно выставить нужную температуру 40, 70, 80 или 90 градусов. Стеклянный корпус с разноцветной подсветкой подсветкой красиво смотрится.
Качество сборки порадовало, нет неприятных запахов, не пищит когда снимаешь с подставки (как это делал предыдущий чайник другого бренда).
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Покупкой довольна
Достоинства:
Дизайн, подсветка, подогрев до разных температур и поддержка температуры. Адекватная цена.
Недостатки:
Ненашел, если только провод питания коротковат, был-бы на 10-15 см. подлиннее.
Комментарий:
Старый чайник потек и пришла пора покупать новый. Критерии при выборе были: стеклянная колба,подсветка, стильный дизайн и адекватная цена. Почитал отзывы и выбор пал на Kitfort KT-628. Пользуюсь меньше месяца но очень доволен покупкой. Чайник может нагревать воду до 40,70,80,90,100 градусов. Для каждой температуры своя подсветка, также есть функция поддержки заданной температуры . Звуковой сигнал при закипании и установки чайника на подставку. И для меня очень важная функция это наличие информации о текущей температуре воды, т. е. чайник можно снять при достижении нужной вам температуры. Не шумный, закипает быстро. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Выбирал чайник, я основательно и тчательно. Перечитал много отзывов и остановился именно на этой модели, т.к. именно эта модель даёт соотношение цена-качество. Критерием выбора было стеклянная колба, подсветка и возможность установки нужной температуры. В этом чайнике все удобства есть. Можно выставить 40,70,80,90 или100градусов. Кнопки удобно расположены на ручке, а не на подставке как в большинстве дорогих моделях. Есть функция поддержания заданной температуры в течении часа, очень удобно для любителей матэ. В общем жена и дети довольны! С функциями разобраться очень легко! Всем советую!
Недостатки:
Был немного запах пластика, но после 3-4 рех кипячений, он выветрился.
Комментарий:
Очень быстро закипает, на температуру своя подсветка.
Достоинства:
Тихий
красивый дизайн
можно выбрать температуру: 40, 70, 80, 90, 100
разноцветная подсветка
Комментарий:
До этого был Redmond 170S. За 2 года эксплуатации сломалась крышка, а потом потек в районе уровня воды. Поэтому был выбор отдать в ремонт или купить новый. Позвонив в сервисный центр выяснил что ремонт будет стоить 2000-2500 тысячи рублей, поэтому решил купить новый.
Проанализировав рынок выбор пал на чайник Kit fort 628, так как супруга захотела стеклянный чайник, да и по цене он получился за туже сумму, что и был бы ремонт предыдущего чайника.
Покупкой пока доволен, значительно тише того чайника, который был до этого. Понравилось, что при выборе разной температуре нагрева, чайник светится разными цветами.
Чайник рекомендую к покупке, своих денег стоит
Достоинства:
+ красивый: четыре цвета подсветки в зависимости от требуемой температуры нагрева, полностью стеклянная колба, дезигн и т.д. :)
+ компактный - не занимает много места на столешнице.
+ управление на самом чайнике, а не на подставке. это исключает излишние и ложные срабатывания датчиков и реле через контакты между подставкой и чайником.
+ можно легко выставить нужную температуру по заданным программам (я предполагаю так использовать с водой из-под проточного фильтра):
40С - запить лекарство
70С - для растворимого кофе
80С- для заварки чая
90С - чтобы был наготове "почти кипяток"
100С - для кипячения и убиения бактерий наверняка.
Недостатки:
- пар от кипятка проступает местами по периметру крышки. Хотя по идее, должен быть только со стороны носика.
- нагревается, пусть даже и не слишком сильно, верхняя металлическая крышка чайника.
- когда закипает до 100С при низком уровне воды, может ещё ооооочень долго считать, что температура только лишь 98-99С и может не отключаться довольно продолжительное время.
- во время закипания идет вибрация и чайник немного пошатывается на подставке.
- пищит, хоть и не громко и не много и не часто (однократно - поставил на подставку, замерена текущая температура, выбор температуры нагрева, старт нагрева, двукратно - окончание нагрева). Писк в тишине слышно в соседней комнате c открытыми дверями, хотя шум кипящей воды слышно не хуже, Кого-то лишний писк техники на кухне может напрягать. У меня пищит всё - холодильник, СВЧ, духовка, плита, посудомойка, а теперь ещё и чайник, ну и ладно...
- длину шнура отрегулировать можно, но не всегда на именно ту длину, которая нужна. особенность конструкции катушки в нижней части подставки.
- регулировать автоматическую температуру нагрева с каким-то шагом нельзя, можно выставить только 40, 70, 80, 90, 100С.
Комментарий:
_Раньше_ у меня был чайник с шагом нагрева 5С. Но в обыденной практике я грел только до 40, 70, 80, 90 и 100. _На старом_ чайнике каждый раз надо было тыкать кнопку минус "-", чтобы выставить с дефолтных 100С нужную температуру. Например, если надо 70С - будь добр тыкай "-" шесть раз. Если надо 40С - двенадцать (!) раз.
На _этом_ чайнике только два или одно нажатие соответственно.