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Чайник электрический Bosch TWK1M123 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Bosch TWK1M123

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Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 9
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 10
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 11
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 12
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 13
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 14
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 15
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 16
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 17
Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260х255x225
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 9
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 10
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 11
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 12
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 13
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 14
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 15
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 16
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 17
  • Чайник электрический Bosch TWK1M123 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692254
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
25.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
красный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260х255x225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
2

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK1M123

Чайник Bosch TWK1M123 емкостью 1,7 л и мощностью 2400 Вт позволят быстро вскипятить необходимое количество воды для приготовления чая, кофе или супа. Изготовлен из прочного пластика.



Теги товара: черные

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK1M123




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
25.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
красный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, фильтр
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
260х255x225
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Bosch TWK1M123 емкостью 1,7 л и мощностью 2400 Вт позволят быстро вскипятить необходимое количество воды для приготовления чая, кофе или супа. Изготовлен из прочного пластика.


Теги товара: черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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