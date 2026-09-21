Чайник электрический Hyundai HYK-G5501
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703804
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, фильтр от накипи
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный, прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, крышка, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х20
Вес, кг.
1.47
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G5501
Стильный удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как домашних словиях, так офисах. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, фильтр от накипи
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный, прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
серебро
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, крышка, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x150
Страна производитель
Китай
Стильный удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как домашних словиях, так офисах. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
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