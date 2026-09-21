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Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760

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Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 1
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 2
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 3
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 4
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 5
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 6
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 7
Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1200
Объем, л
0.8
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
294х167х202
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 1
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 2
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 3
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 4
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 5
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 6
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 7
  • Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709137
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
16.7
Дополнительная информация
индикатор работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6760
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
0.8
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
294х167х202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760

Чайник Kitfort КТ-6760 создан для приготовления кофе в кемексе и пуровере. Изогнутый носик обеспечивает равномерное поступление воды, что важно для идеального напитка. А благодаря мощности в 1200 Вт, он подходит для домов со старой проводкой.



Теги товара: металлические, черные

Отзывы о товаре Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
16.7
Дополнительная информация
индикатор работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6760
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
0.8
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
294х167х202
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Kitfort КТ-6760 создан для приготовления кофе в кемексе и пуровере. Изогнутый носик обеспечивает равномерное поступление воды, что важно для идеального напитка. А благодаря мощности в 1200 Вт, он подходит для домов со старой проводкой.


Теги товара: металлические, черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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