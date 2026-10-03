The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
1969
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 403353
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Коллекция Velvet Underground, The
Коллекция Velvet Underground, The
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В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитThe Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (06025371...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
1969
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка
Track List
- A1. Foggy Notion (Original 1969 Mix)
- A2. One Of These Days (2014 Mix)
- A3. Lisa Says (2014 Mix)
- A4. I'm Sticking With You (Original 1969 Mix)
- A5. Andy's Chest (Original 1969 Mix)
- B1. I Can't Stand It (2014 Mix)
- B2. She's My Best Friend (Original 1969 Mix)
- B3. We're Gonna Have A Real Good Time Together (2014 Mix)
- B4. I'm Gonna Move Right In (Original 1969 Mix)
- B5. Ferryboat Bill (Original 1969 Mix)
- C1. Coney Island Steeplechase (2014 Mix)
- C2. Ocean (Original 1969 Mix)
- C3. Rock & Roll (Original 1969 Mix)
- C4. Ride Into The Sun (2014 Mix)
- D1. Hey Mr. Rain (Version One)
- D2. Guess I'm Falling In Love (Instrumental Version)
- D3. Temptation Inside Your Heart (Original Mix)
- D4. Stephanie Says (Original Mix)
- D5. Hey Mr. Rain (Version Two)
- D6. Beginning To See The Light (Early Version)
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
1969
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
- A1. Foggy Notion (Original 1969 Mix)
- A2. One Of These Days (2014 Mix)
- A3. Lisa Says (2014 Mix)
- A4. I'm Sticking With You (Original 1969 Mix)
- A5. Andy's Chest (Original 1969 Mix)
- B1. I Can't Stand It (2014 Mix)
- B2. She's My Best Friend (Original 1969 Mix)
- B3. We're Gonna Have A Real Good Time Together (2014 Mix)
- B4. I'm Gonna Move Right In (Original 1969 Mix)
- B5. Ferryboat Bill (Original 1969 Mix)
- C1. Coney Island Steeplechase (2014 Mix)
- C2. Ocean (Original 1969 Mix)
- C3. Rock & Roll (Original 1969 Mix)
- C4. Ride Into The Sun (2014 Mix)
- D1. Hey Mr. Rain (Version One)
- D2. Guess I'm Falling In Love (Instrumental Version)
- D3. Temptation Inside Your Heart (Original Mix)
- D4. Stephanie Says (Original Mix)
- D5. Hey Mr. Rain (Version Two)
- D6. Beginning To See The Light (Early Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5240 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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