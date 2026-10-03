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The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (0602537171088) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (0602537171088) виниловая пластинка

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The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 1
The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 2
The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 3
The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 4
The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 5
The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 6
The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
The Velvet Underground & Nico
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 1
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 2
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 3
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 4
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 5
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 6
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground &amp; Nico (0602537171088) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403355
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (0602537171088) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Velvet Underground, The
filter_none Товар входит в коллекцию Velvet Underground, The

Коллекция Velvet Underground, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537171088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
The Velvet Underground & Nico
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sunday Morning, I'm Waiting For The Man, Femme Fatale, Venus In Furs, Run Run Run, All Tomorrow's Parties, Heroin, There She Goes Again, I'll Be Your Mirror, The Black Angel's Death Song, European Son To Delmore Schwartz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (0602537171088) виниловая пластинка

Track List

A1Sunday Morning2:53
A2I'm Waiting For The Man4:37
A3Femme Fatale2:35
A4Venus In Furs5:07
A5Run Run Run4:18
A6All Tomorrow's Parties5:55
B1Heroin7:05
B2There She Goes Again2:30
B3I'll Be Your Mirror2:01
B4The Black Angel's Death Song3:10
B5European Son To Delmore Schwartz7:40



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (0602537171088) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537171088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
The Velvet Underground & Nico
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sunday Morning, I'm Waiting For The Man, Femme Fatale, Venus In Furs, Run Run Run, All Tomorrow's Parties, Heroin, There She Goes Again, I'll Be Your Mirror, The Black Angel's Death Song, European Son To Delmore Schwartz
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Sunday Morning2:53
A2I'm Waiting For The Man4:37
A3Femme Fatale2:35
A4Venus In Furs5:07
A5Run Run Run4:18
A6All Tomorrow's Parties5:55
B1Heroin7:05
B2There She Goes Again2:30
B3I'll Be Your Mirror2:01
B4The Black Angel's Death Song3:10
B5European Son To Delmore Schwartz7:40


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (0602537171088) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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