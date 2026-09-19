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The Police - Synchronicity (0602508046117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Police - Synchronicity (0602508046117) виниловая пластинка

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The Police - Synchronicity (0602508046117) виниловая пластинка - фото 2
The Police - Synchronicity (0602508046117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Synchronicity
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Police - Synchronicity (0602508046117) виниловая пластинка - фото 1
  • The Police - Synchronicity (0602508046117) виниловая пластинка - фото 2
  • The Police - Synchronicity (0602508046117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402837
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508046117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Synchronicity
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Synchronicity I, Walking In Your Footsteps, O My God, Mother, Miss Gradenko, Synchronicity II, Every Breath You Take, King Of Pain, Wrapped Around Your Finger, Tea In The Sahara
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Police - Synchronicity (0602508046117) виниловая пластинка

Переиздание пятого и последнего студийного альбома английской группы The Police, вышедшего в 1983 году. Британская рок-группа The Police образовалась в 1977 году и стала известна как первая команда "новой волны", которой удалось достичь большого успеха. Трио состояло из Гордона Самнера (Стинга), Энди Саммерса и Стюарта Коупленда, а играли они рок с элементами джаза, панка и регги. В активе коллектива 50 миллионов копий проданных пластинок, наиболее удачным оказался альбом 1983 года "Synchronicity" (8 миллионов копий). Журнал Rolling Stone присвоил группе 70 позицию в списке "100 величайших исполнителей всех времен", четыре пластинки попали в список "500 величайших альбомов всех времён" все того же издания. Также название группы значится в Зале славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре The Police - Synchronicity (0602508046117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508046117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Synchronicity
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Synchronicity I, Walking In Your Footsteps, O My God, Mother, Miss Gradenko, Synchronicity II, Every Breath You Take, King Of Pain, Wrapped Around Your Finger, Tea In The Sahara
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание пятого и последнего студийного альбома английской группы The Police, вышедшего в 1983 году. Британская рок-группа The Police образовалась в 1977 году и стала известна как первая команда "новой волны", которой удалось достичь большого успеха. Трио состояло из Гордона Самнера (Стинга), Энди Саммерса и Стюарта Коупленда, а играли они рок с элементами джаза, панка и регги. В активе коллектива 50 миллионов копий проданных пластинок, наиболее удачным оказался альбом 1983 года "Synchronicity" (8 миллионов копий). Журнал Rolling Stone присвоил группе 70 позицию в списке "100 величайших исполнителей всех времен", четыре пластинки попали в список "500 величайших альбомов всех времён" все того же издания. Также название группы значится в Зале славы рок-н-ролла.
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