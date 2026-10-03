The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Ghost In The Machine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 402834
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508046155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Ghost In The Machine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Spirits In The Material World, Every Little Thing She Does Is Magic, Invisible Sun, Hungry For You (J'Aurais Toujours Faim De Toi), Demolition Man, Too Much Information, Rehumanize Yourself, One World (Not Three), ?megaman, Secret Journey, Darkness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Spirits In The Material World
|2:58
|A2
|Every Little Thing She Does Is Magic
|4:20
|A3
|Invisible Sun
|3:35
|A4
|Hungry For You (J'Aurais Toujours Faim De Toi)
|2:52
|A5
|Demolition Man
|5:54
|B1
|Too Much Information
|3:42
|B2
|Rehumanize Yourself
|3:10
|B3
|One World (Not Three)
|4:45
|B4
|?megaman
|2:47
|B5
|Secret Journey
|3:32
|B6
|Darkness
|3:11
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508046155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Ghost In The Machine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Spirits In The Material World, Every Little Thing She Does Is Magic, Invisible Sun, Hungry For You (J'Aurais Toujours Faim De Toi), Demolition Man, Too Much Information, Rehumanize Yourself, One World (Not Three), ?megaman, Secret Journey, Darkness
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Spirits In The Material World
|2:58
|A2
|Every Little Thing She Does Is Magic
|4:20
|A3
|Invisible Sun
|3:35
|A4
|Hungry For You (J'Aurais Toujours Faim De Toi)
|2:52
|A5
|Demolition Man
|5:54
|B1
|Too Much Information
|3:42
|B2
|Rehumanize Yourself
|3:10
|B3
|One World (Not Three)
|4:45
|B4
|?megaman
|2:47
|B5
|Secret Journey
|3:32
|B6
|Darkness
|3:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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