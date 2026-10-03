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The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка

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The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 1
The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 2
The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 3
The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 4
The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 5
The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 6
The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Ghost In The Machine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 1
  • The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 2
  • The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 3
  • The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 4
  • The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 5
  • The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 6
  • The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402834
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508046155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Ghost In The Machine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Spirits In The Material World, Every Little Thing She Does Is Magic, Invisible Sun, Hungry For You (J'Aurais Toujours Faim De Toi), Demolition Man, Too Much Information, Rehumanize Yourself, One World (Not Three), ?megaman, Secret Journey, Darkness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка

Track List

A1Spirits In The Material World2:58
A2Every Little Thing She Does Is Magic4:20
A3Invisible Sun3:35
A4Hungry For You (J'Aurais Toujours Faim De Toi)2:52
A5Demolition Man5:54
B1Too Much Information3:42
B2Rehumanize Yourself3:10
B3One World (Not Three)4:45
B4?megaman2:47
B5Secret Journey3:32
B6Darkness3:11



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508046155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Ghost In The Machine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Spirits In The Material World, Every Little Thing She Does Is Magic, Invisible Sun, Hungry For You (J'Aurais Toujours Faim De Toi), Demolition Man, Too Much Information, Rehumanize Yourself, One World (Not Three), ?megaman, Secret Journey, Darkness
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Spirits In The Material World2:58
A2Every Little Thing She Does Is Magic4:20
A3Invisible Sun3:35
A4Hungry For You (J'Aurais Toujours Faim De Toi)2:52
A5Demolition Man5:54
B1Too Much Information3:42
B2Rehumanize Yourself3:10
B3One World (Not Three)4:45
B4?megaman2:47
B5Secret Journey3:32
B6Darkness3:11


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Police - Ghost In The Machine (0602508046155) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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