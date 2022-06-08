The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140098
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STOOGES, THE
Коллекция STOOGES, THE
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитThe Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитThe Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая п...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227323714
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка
Track List
|A1
|1969
|4:05
|A2
|I Wanna Be Your Dog
|3:10
|A3
|We Will Fall
|10:15
|B1
|No Fun
|5:15
|B2
|Real Cool Time
|2:29
|B3
|Ann
|3:00
|B4
|Not Right
|2:49
|B5
|Little Doll
|3:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитKorn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитDavid Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитDavid Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) винил...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитVarious Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) винил...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитElla Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в Сплит0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитCamel - Nude (0602445682966) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитPeter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитForeigner, Can't Slow Down (coloured) (4029759154075) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитGov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (08...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитArctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитCradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802)...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227323714
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|1969
|4:05
|A2
|I Wanna Be Your Dog
|3:10
|A3
|We Will Fall
|10:15
|B1
|No Fun
|5:15
|B2
|Real Cool Time
|2:29
|B3
|Ann
|3:00
|B4
|Not Right
|2:49
|B5
|Little Doll
|3:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Тяжелый, 180 граммовый винил, качественная запись, ровная по плоскости пластинка, европейское производство, ценовой сегмент (с учетом бонусов).
Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.
Комментарий:
Двойной, раскрывающийся альбом, где можно увидеть фотографии группы, трек лист и тексты песен, Музыка - на любителя.
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка
Достоинства:
Тяжелый, 180 граммовый винил, качественная запись, ровная по плоскости пластинка, европейское производство, ценовой сегмент (с учетом бонусов).
Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.
Комментарий:
Двойной, раскрывающийся альбом, где можно увидеть фотографии группы, трек лист и тексты песен, Музыка - на любителя.