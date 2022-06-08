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The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка

1 Отзывы
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The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 1
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 2
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 3
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 4
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 5
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 6
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 7
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 8
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 9
The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 3
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 4
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 5
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 6
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 7
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 8
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 9
  • The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140098
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Коллекция STOOGES, THE
filter_none Товар входит в коллекцию STOOGES, THE

Коллекция STOOGES, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227323714
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка

Track List

A119694:05
A2I Wanna Be Your Dog3:10
A3We Will Fall10:15
B1No Fun5:15
B2Real Cool Time2:29
B3Ann3:00
B4Not Right2:49
B5Little Doll3:21



Теги товара: Indie, Панк-рок

Отзывы о товаре The Stooges - The Stooges (0081227323714) виниловая пластинка

08.06.2022
Александр

Достоинства:
Тяжелый, 180 граммовый винил, качественная запись, ровная по плоскости пластинка, европейское производство, ценовой сегмент (с учетом бонусов).

Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.

Комментарий:
Двойной, раскрывающийся альбом, где можно увидеть фотографии группы, трек лист и тексты песен, Музыка - на любителя.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227323714
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A119694:05
A2I Wanna Be Your Dog3:10
A3We Will Fall10:15
B1No Fun5:15
B2Real Cool Time2:29
B3Ann3:00
B4Not Right2:49
B5Little Doll3:21


Теги товара: Indie, Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.06.2022
Александр

Достоинства:
Тяжелый, 180 граммовый винил, качественная запись, ровная по плоскости пластинка, европейское производство, ценовой сегмент (с учетом бонусов).

Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.

Комментарий:
Двойной, раскрывающийся альбом, где можно увидеть фотографии группы, трек лист и тексты песен, Музыка - на любителя.


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