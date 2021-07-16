The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Yellow Submarine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 401679
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beatles, The
Коллекция Beatles, The
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитThe Beatles - Beatles For Sale (0094638241416) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Beatles - Magical Mystery Tour (0094638246510) виниловая пла...
-
В наличииЦена 7 560 руб.1890 руб. в СплитThe Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Beatles - Please Please Me (0094638241614) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитThe Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитThe Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая п...
Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0724352148110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Yellow Submarine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Yellow Submarine, Hey Bulldog, Eleanor Rigby, Love You To, All Together Now, Lucy In The Sky With Diamonds, Think For Yourself, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, With A Little Help From My Friends, Baby You're A Rich Man, Only A Northern Song, All You Need Is Love, When I'm Sixty Four, Nowhere Man, It's All Too Much
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Yellow Submarine
|A2
|Hey Bulldog
|A3
|Eleanor Rigby
|A4
|Love You To
|A5
|All Together Now
|A6
|Lucy In The Sky With Diamonds
|A7
|Think For Yourself
|A8
|Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
|A9
|With A Little Help From My Friends
|B1
|Baby You're A Rich Man
|B2
|Only A Northern Song
|B3
|All You Need Is Love
|B4
|When I'm Sixty Four
|B5
|Nowhere Man
|B6
|It's All Too Much
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beastie Boys - The In Sound From Way Out (0602557727920) вин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) винилов...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDoris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитBrian Eno - Ambient 4: On Land (0602567750642) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитMarvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0724352148110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Yellow Submarine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Yellow Submarine, Hey Bulldog, Eleanor Rigby, Love You To, All Together Now, Lucy In The Sky With Diamonds, Think For Yourself, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, With A Little Help From My Friends, Baby You're A Rich Man, Only A Northern Song, All You Need Is Love, When I'm Sixty Four, Nowhere Man, It's All Too Much
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Yellow Submarine
|A2
|Hey Bulldog
|A3
|Eleanor Rigby
|A4
|Love You To
|A5
|All Together Now
|A6
|Lucy In The Sky With Diamonds
|A7
|Think For Yourself
|A8
|Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
|A9
|With A Little Help From My Friends
|B1
|Baby You're A Rich Man
|B2
|Only A Northern Song
|B3
|All You Need Is Love
|B4
|When I'm Sixty Four
|B5
|Nowhere Man
|B6
|It's All Too Much
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Достоинства:
Диск полностью состоит из песен: в отличие от "номерного" альбома 1969 года Yellow Submarine в нём отсутствуют оркестровые произведения Джорджа Мартина. Кроме того, в него добавлены песни из мультфильма Yellow Submarine, которые не входили в альбом 1969 года.
Хоть альбом содержит один диск, конверт - двойной, с разворотом (gatefold), внутри которого изображены фрагменты из мультфильма. Красочное, качественное оформление.
Внутренний конверт - бумажный с полиэтиленовой антистатической плёнкой внутри
Качественное изготовление диска, нет ни шума, ни щелчков.
Качественный звук.
Недостатки:
Не замечены.
Комментарий:
Диск вызывает только положительные эмоции: всё сделано аккуратно и красиво. Особенно радует звук, он - на высоте.
Достоинства:
Хорошая полиграфия. Внутренний, бумажный пакет с полиэтиленовой прослойкой. На развороте альбома, можно увидеть изображения битлз, с одноименного мультфильма, а на тыльной стороне находится трек-лист. Яркое оформление, отличный звук, европейское издание.
Недостатки:
нет.
Комментарий:
На этой пластинке размещены, как новые композиции, так и записанные раньше, но все слушается легко и с интересом, т.к. это великая магия группы битлз. Хороший подарок любителям этого коллектива.
The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка
Достоинства:
Диск полностью состоит из песен: в отличие от "номерного" альбома 1969 года Yellow Submarine в нём отсутствуют оркестровые произведения Джорджа Мартина. Кроме того, в него добавлены песни из мультфильма Yellow Submarine, которые не входили в альбом 1969 года.
Хоть альбом содержит один диск, конверт - двойной, с разворотом (gatefold), внутри которого изображены фрагменты из мультфильма. Красочное, качественное оформление.
Внутренний конверт - бумажный с полиэтиленовой антистатической плёнкой внутри
Качественное изготовление диска, нет ни шума, ни щелчков.
Качественный звук.
Недостатки:
Не замечены.
Комментарий:
Диск вызывает только положительные эмоции: всё сделано аккуратно и красиво. Особенно радует звук, он - на высоте.
Достоинства:
Хорошая полиграфия. Внутренний, бумажный пакет с полиэтиленовой прослойкой. На развороте альбома, можно увидеть изображения битлз, с одноименного мультфильма, а на тыльной стороне находится трек-лист. Яркое оформление, отличный звук, европейское издание.
Недостатки:
нет.
Комментарий:
На этой пластинке размещены, как новые композиции, так и записанные раньше, но все слушается легко и с интересом, т.к. это великая магия группы битлз. Хороший подарок любителям этого коллектива.