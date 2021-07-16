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The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка

2 Отзывы
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The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Yellow Submarine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401679
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beatles, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beatles, The

Коллекция Beatles, The


Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0724352148110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Yellow Submarine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Yellow Submarine, Hey Bulldog, Eleanor Rigby, Love You To, All Together Now, Lucy In The Sky With Diamonds, Think For Yourself, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, With A Little Help From My Friends, Baby You're A Rich Man, Only A Northern Song, All You Need Is Love, When I'm Sixty Four, Nowhere Man, It's All Too Much
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка

Track List

A1Yellow Submarine
A2Hey Bulldog
A3Eleanor Rigby
A4Love You To
A5All Together Now
A6Lucy In The Sky With Diamonds
A7Think For Yourself
A8Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
A9With A Little Help From My Friends
B1Baby You're A Rich Man
B2Only A Northern Song
B3All You Need Is Love
B4When I'm Sixty Four
B5Nowhere Man
B6It's All Too Much



Теги товара: The Beatles, Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка

16.07.2021
Юрий

Достоинства:
Диск полностью состоит из песен: в отличие от "номерного" альбома 1969 года Yellow Submarine в нём отсутствуют оркестровые произведения Джорджа Мартина. Кроме того, в него добавлены песни из мультфильма Yellow Submarine, которые не входили в альбом 1969 года.
Хоть альбом содержит один диск, конверт - двойной, с разворотом (gatefold), внутри которого изображены фрагменты из мультфильма. Красочное, качественное оформление.
Внутренний конверт - бумажный с полиэтиленовой антистатической плёнкой внутри
Качественное изготовление диска, нет ни шума, ни щелчков.
Качественный звук.

Недостатки:
Не замечены.

Комментарий:
Диск вызывает только положительные эмоции: всё сделано аккуратно и красиво. Особенно радует звук, он - на высоте.
15.06.2021
александр

Достоинства:
Хорошая полиграфия. Внутренний, бумажный пакет с полиэтиленовой прослойкой. На развороте альбома, можно увидеть изображения битлз, с одноименного мультфильма, а на тыльной стороне находится трек-лист. Яркое оформление, отличный звук, европейское издание.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
На этой пластинке размещены, как новые композиции, так и записанные раньше, но все слушается легко и с интересом, т.к. это великая магия группы битлз. Хороший подарок любителям этого коллектива.



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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0724352148110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Yellow Submarine
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Yellow Submarine, Hey Bulldog, Eleanor Rigby, Love You To, All Together Now, Lucy In The Sky With Diamonds, Think For Yourself, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, With A Little Help From My Friends, Baby You're A Rich Man, Only A Northern Song, All You Need Is Love, When I'm Sixty Four, Nowhere Man, It's All Too Much
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Yellow Submarine
A2Hey Bulldog
A3Eleanor Rigby
A4Love You To
A5All Together Now
A6Lucy In The Sky With Diamonds
A7Think For Yourself
A8Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
A9With A Little Help From My Friends
B1Baby You're A Rich Man
B2Only A Northern Song
B3All You Need Is Love
B4When I'm Sixty Four
B5Nowhere Man
B6It's All Too Much


Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.07.2021
Юрий

Достоинства:
Диск полностью состоит из песен: в отличие от "номерного" альбома 1969 года Yellow Submarine в нём отсутствуют оркестровые произведения Джорджа Мартина. Кроме того, в него добавлены песни из мультфильма Yellow Submarine, которые не входили в альбом 1969 года.
Хоть альбом содержит один диск, конверт - двойной, с разворотом (gatefold), внутри которого изображены фрагменты из мультфильма. Красочное, качественное оформление.
Внутренний конверт - бумажный с полиэтиленовой антистатической плёнкой внутри
Качественное изготовление диска, нет ни шума, ни щелчков.
Качественный звук.

Недостатки:
Не замечены.

Комментарий:
Диск вызывает только положительные эмоции: всё сделано аккуратно и красиво. Особенно радует звук, он - на высоте.
15.06.2021
александр

Достоинства:
Хорошая полиграфия. Внутренний, бумажный пакет с полиэтиленовой прослойкой. На развороте альбома, можно увидеть изображения битлз, с одноименного мультфильма, а на тыльной стороне находится трек-лист. Яркое оформление, отличный звук, европейское издание.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
На этой пластинке размещены, как новые композиции, так и записанные раньше, но все слушается легко и с интересом, т.к. это великая магия группы битлз. Хороший подарок любителям этого коллектива.


The Beatles - Yellow Submarine (OST) (0724352148110) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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