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The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка

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The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Three Imaginary Boys
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Cure, The
filter_none Товар входит в коллекцию Cure, The

Коллекция Cure, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Three Imaginary Boys
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка

The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Three Imaginary Boys
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание
The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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