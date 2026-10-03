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Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка

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Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American III: Solitary Man
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753441701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American III: Solitary Man
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Won't Back Down, Solitary Man, That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day), One, Nobody, I See A Darkness, The Mercy Seat, Would You Lay With Me (In A Field Of Stone), Field Of Diamonds, Before My Time, Country Trash, Mary Of The Wild Moor, I'm Leavin' Now, Wayfaring Stranger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, The American Recordings – 3
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка

American III: Solitary Man — 85-ый студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша. Третий альбом серии American Recordings, получившей своё название от одноимённого лейбла звукозаписи. За American III: Solitary Man музыкант получил Грэмми в номинации «лучшее мужское кантри исполнение». Также альбом занял 62 место в списке «100 лучших альбомов 2000-х» по версии журнала Rolling Stone.

Отзывы о товаре Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753441701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American III: Solitary Man
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Won't Back Down, Solitary Man, That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day), One, Nobody, I See A Darkness, The Mercy Seat, Would You Lay With Me (In A Field Of Stone), Field Of Diamonds, Before My Time, Country Trash, Mary Of The Wild Moor, I'm Leavin' Now, Wayfaring Stranger
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, The American Recordings – 3
Страна производитель
США
Описание
American III: Solitary Man — 85-ый студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша. Третий альбом серии American Recordings, получившей своё название от одноимённого лейбла звукозаписи. За American III: Solitary Man музыкант получил Грэмми в номинации «лучшее мужское кантри исполнение». Также альбом занял 62 место в списке «100 лучших альбомов 2000-х» по версии журнала Rolling Stone.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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