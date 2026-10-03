Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American III: Solitary Man
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 401790
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753441701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American III: Solitary Man
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Won't Back Down, Solitary Man, That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day), One, Nobody, I See A Darkness, The Mercy Seat, Would You Lay With Me (In A Field Of Stone), Field Of Diamonds, Before My Time, Country Trash, Mary Of The Wild Moor, I'm Leavin' Now, Wayfaring Stranger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, The American Recordings – 3
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка
American III: Solitary Man — 85-ый студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша. Третий альбом серии American Recordings, получившей своё название от одноимённого лейбла звукозаписи. За American III: Solitary Man музыкант получил Грэмми в номинации «лучшее мужское кантри исполнение». Также альбом занял 62 место в списке «100 лучших альбомов 2000-х» по версии журнала Rolling Stone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLinkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753441701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American III: Solitary Man
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Won't Back Down, Solitary Man, That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day), One, Nobody, I See A Darkness, The Mercy Seat, Would You Lay With Me (In A Field Of Stone), Field Of Diamonds, Before My Time, Country Trash, Mary Of The Wild Moor, I'm Leavin' Now, Wayfaring Stranger
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, The American Recordings – 3
Страна производитель
США
American III: Solitary Man — 85-ый студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша. Третий альбом серии American Recordings, получившей своё название от одноимённого лейбла звукозаписи. За American III: Solitary Man музыкант получил Грэмми в номинации «лучшее мужское кантри исполнение». Также альбом занял 62 место в списке «100 лучших альбомов 2000-х» по версии журнала Rolling Stone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Johnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) виниловая пластинка