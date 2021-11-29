Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 401975
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Коллекция Eilish, Billie
Коллекция Eilish, Billie
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В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557919486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Copycat, Idontwannabeyouanymore, My Boy, Watch, Party Favor, Bellyache, Ocean Eyes, Hostage
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Copycat
|3:13
|A2
|Idontwannabeyouanymore
|3:23
|A3
|My Boy
|2:50
|A4
|Watch
|2:57
|B1
|Party Favor
|3:24
|B2
|Bellyache
|2:59
|B3
|Ocean Eyes
|3:20
|B4
|Hostage
|3:39
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557919486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Copycat, Idontwannabeyouanymore, My Boy, Watch, Party Favor, Bellyache, Ocean Eyes, Hostage
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Copycat
|3:13
|A2
|Idontwannabeyouanymore
|3:23
|A3
|My Boy
|2:50
|A4
|Watch
|2:57
|B1
|Party Favor
|3:24
|B2
|Bellyache
|2:59
|B3
|Ocean Eyes
|3:20
|B4
|Hostage
|3:39
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Познакомился с этой пластинкой уже после успешного дебютника, но звучит эта EP очень стильно. Записано качественно, рекомендую.
Комментарий:
Хорошая цена, доставка в срок.
Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка
Достоинства:
Познакомился с этой пластинкой уже после успешного дебютника, но звучит эта EP очень стильно. Записано качественно, рекомендую.
Комментарий:
Хорошая цена, доставка в срок.