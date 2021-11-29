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Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 1
Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 2
Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 3
Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 4
Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 5
Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 6
Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 7
Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 5
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 6
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 7
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Eilish, Billie
filter_none Товар входит в коллекцию Eilish, Billie

Коллекция Eilish, Billie


Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557919486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Copycat, Idontwannabeyouanymore, My Boy, Watch, Party Favor, Bellyache, Ocean Eyes, Hostage
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка

Track List

A1Copycat3:13
A2Idontwannabeyouanymore3:23
A3My Boy2:50
A4Watch2:57
B1Party Favor3:24
B2Bellyache2:59
B3Ocean Eyes3:20
B4Hostage3:39



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка

29.11.2021
Рустем

Достоинства:
Познакомился с этой пластинкой уже после успешного дебютника, но звучит эта EP очень стильно. Записано качественно, рекомендую.

Комментарий:
Хорошая цена, доставка в срок.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557919486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Copycat, Idontwannabeyouanymore, My Boy, Watch, Party Favor, Bellyache, Ocean Eyes, Hostage
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Copycat3:13
A2Idontwannabeyouanymore3:23
A3My Boy2:50
A4Watch2:57
B1Party Favor3:24
B2Bellyache2:59
B3Ocean Eyes3:20
B4Hostage3:39


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.11.2021
Рустем

Достоинства:
Познакомился с этой пластинкой уже после успешного дебютника, но звучит эта EP очень стильно. Записано качественно, рекомендую.

Комментарий:
Хорошая цена, доставка в срок.


Billie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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