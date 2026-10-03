Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
I Want You
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 402094
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Коллекция Gaye, Marvin
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
I Want You
Жанр
Soul
Трек-лист
I Want You, Come Live With Me Angel, After The Dance (Instrumental), Feel All My Love Inside, I Wanna Be Where You Are, I Want You (Intro Jam 1), All The Way Around, Since I Had You, Soon I'll Be Loving You Again, I Want You (Intro Jam 2), After The Dance (Vocal)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Want You, Come Live With Me Angel, After The Dance (Instrumental), Feel All My Love Inside, I Wanna Be Where You Are, I Want You (Intro Jam 1), All The Way Around, Since I Had You, Soon I'll Be Loving You Again, I Want You (Intro Jam 2), After The Dance (Vocal)
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Теги товара: Соул, Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
I Want You
Жанр
Soul
Трек-лист
I Want You, Come Live With Me Angel, After The Dance (Instrumental), Feel All My Love Inside, I Wanna Be Where You Are, I Want You (Intro Jam 1), All The Way Around, Since I Had You, Soon I'll Be Loving You Again, I Want You (Intro Jam 2), After The Dance (Vocal)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Want You, Come Live With Me Angel, After The Dance (Instrumental), Feel All My Love Inside, I Wanna Be Where You Are, I Want You (Intro Jam 1), All The Way Around, Since I Had You, Soon I'll Be Loving You Again, I Want You (Intro Jam 2), After The Dance (Vocal)
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Теги товара: Соул, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
Marvin Gaye - I Want You (0600753534274) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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