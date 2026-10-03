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Marvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинка

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Marvin Gaye - Let&#039;s Get It On (0600753534250) виниловая пластинка - фото 1
Marvin Gaye - Let&#039;s Get It On (0600753534250) виниловая пластинка - фото 2
Marvin Gaye - Let&#039;s Get It On (0600753534250) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Let's Get It On
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marvin Gaye - Let&#039;s Get It On (0600753534250) виниловая пластинка - фото 1
  • Marvin Gaye - Let&#039;s Get It On (0600753534250) виниловая пластинка - фото 2
  • Marvin Gaye - Let&#039;s Get It On (0600753534250) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402096
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Marvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gaye, Marvin
filter_none Товар входит в коллекцию Gaye, Marvin

Коллекция Gaye, Marvin


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Let's Get It On
Жанр
Soul
Трек-лист
Let's Get It On, Please Stay (Once You Go Away), If I Should Die Tonight, Keep Gettin' It On, Come Get to This, Distant Lover, You Sure Love to Ball, Just to Keep You Satisfied
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let's Get It On, Please Stay (Once You Go Away), If I Should Die Tonight, Keep Gettin' It On, Come Get to This, Distant Lover, You Sure Love to Ball, Just to Keep You Satisfied



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Marvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
Let's Get It On
Жанр
Soul
Трек-лист
Let's Get It On, Please Stay (Once You Go Away), If I Should Die Tonight, Keep Gettin' It On, Come Get to This, Distant Lover, You Sure Love to Ball, Just to Keep You Satisfied
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let's Get It On, Please Stay (Once You Go Away), If I Should Die Tonight, Keep Gettin' It On, Come Get to This, Distant Lover, You Sure Love to Ball, Just to Keep You Satisfied


Теги товара: Соул, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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