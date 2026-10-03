Brian Eno - Ambient 4: On Land (0602567750642) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 402002
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 550 руб.
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Коллекция Eno, Brian
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brian Eno - Ambient 4: On Land (0602567750642) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lizard Point
|A2
|The Lost Day
|A3
|Tal Coat
|A4
|Shadow
|B1
|Lantern Marsh
|B2
|Unfamiliar Wind
|B3
|A Clearing
|B4
|Dunwich Beach, Autumn, 1960
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Lizard Point
|A2
|The Lost Day
|A3
|Tal Coat
|A4
|Shadow
|B1
|Lantern Marsh
|B2
|Unfamiliar Wind
|B3
|A Clearing
|B4
|Dunwich Beach, Autumn, 1960
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Brian Eno - Ambient 4: On Land (0602567750642) виниловая пластинка - купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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