ИБП APC Back-UPS BX950MI черный
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS BX950MI черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC являются надежным решением для защиты ваших устройств от сбоев в электроснабжении и возможных поломок оборудования. Устройство весит 6,1 кг и предлагает активную мощность в 480 Вт, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств даже при перебоях в основной сети. ИБП APC оснащен расширенными функциями защиты, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения от неожиданных электрических импульсов и скачков напряжения. Устройство поддерживает до шести розеток, из которых четыре питаются от батареи, обеспечивая дополнительное время работы для критически важных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж. Это значит, что ИБП может эффективно справляться со скачками напряжения и защищать подключенное оборудование от перенапряжения. С линейно-интерактивной топологией устройство автоматически выравнивает напряжение, обеспечивая оптимальную работу вашего оборудования. Полная мощность ИБП составляет 950 В·А, и в случае перебоев электроснабжения устройство переключается на батарею менее чем за 4 мс. Это минимальное время переключения гарантирует бесперебойную работу ваших устройств. ИБП APC выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, который позволяет установить его как в стойку, так и в вертикальном положении, адаптируя под ваши нужды. Использование модифицированной синусоиды для формы выходного напряжения подходит для большинства бытовых и офисных устройств. С одним фазным вводом, этот ИБП является прекрасным выбором для дома и малого офиса, обеспечивая надежную и многостороннюю защиту вашего оборудования. Бренд APC известен своим качеством и долговечностью, что делает данный ИБП надежным решением для вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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