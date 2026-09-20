Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1000
ИБП Powerman Smart Sine 1000 предлагает 3 розетки типа CEE 7 для подключения ПК, серверных машин или других устройств-потребителей, чувствительных к качеству электропитания. Относящийся к линейно-интерактивному типу источник бесперебойного питания обладает полной мощностью на уровне 1000 ВА и выходной мощностью 700 Вт. Он обеспечивает выходное синусоидальное напряжение при работе от батареи и может поддерживать работоспособность подключенной нагрузки мощностью 700 Вт в течение 1 минуты. ИБП Powerman Smart Sine 1000 эффективно работает при напряжении на входе 165-275 В, обеспечивая нормальное функционирование приборов-потребителей. В случае прекращения подачи питания от сети данная модель гарантирует переход на питание от батареи в течение 6 мс. Кроме того, ИБП обеспечивает подключенной нагрузке защиту от высоковольтных импульсов, короткого замыкания, перегрузки, выполняет фильтрацию помех.
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