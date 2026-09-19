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Игра №46 "Мега Твистер" 01146 купить с доставкой в Москве
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Игра №46 "Мега Твистер" 01146

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Игра №46 &quot;Мега Твистер&quot; 01146 - фото 1
Игра №46 &quot;Мега Твистер&quot; 01146 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
  • Игра №46 &quot;Мега Твистер&quot; 01146 - фото 1
  • Игра №46 &quot;Мега Твистер&quot; 01146 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393430
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х7
Вес, г.
540

Описание товара Игра №46 "Мега Твистер" 01146

«МегаТвистер» — это две игры в одной коробке: «Мини-твистер» — для желающих повеселиться и «Твистер» — для желающих совместить веселье и гимнастику. В играх участникам предстоит с помощью кубиков и рулетки перемещать свои стопы и ладони или только пальцы рук по цветным кружкам игрового поля. Чем больше участников в игре, тем более забавная получится путаница из тел или только из ладошек.

Отзывы о товаре Игра №46 "Мега Твистер" 01146




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Описание
«МегаТвистер» — это две игры в одной коробке: «Мини-твистер» — для желающих повеселиться и «Твистер» — для желающих совместить веселье и гимнастику. В играх участникам предстоит с помощью кубиков и рулетки перемещать свои стопы и ладони или только пальцы рук по цветным кружкам игрового поля. Чем больше участников в игре, тем более забавная получится путаница из тел или только из ладошек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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