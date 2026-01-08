Настольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху GG258
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Характеристики
Описание товара Настольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху GG258
Настольные игры от GaGa Games - отличное развлечение для детей от 8 лет и старше. Эти игры идеально подходят для семейных вечеров и дружеских встреч, создавая атмосферу веселья и активного взаимодействия. Разработанные специально для юных игроков, игры от GaGa Games стимулируют логическое мышление, развивают внимание и способствуют командной работе. Независимо от того, сколько у вас участников — от 2 до 6 человек — игра подходит для любого числа игроков, что делает её универсальным выбором для различных ситуаций. Яркий дизайн и увлекательные сценарии GaGa Games сделают времяпрепровождение незабываемым, а разнообразие игровых механик позволит каждому найти что-то по вкусу. Ищете ли вы активные игры для небольших компаний или захватывающие приключения для всей семьи — GaGa Games предложит вам лучшие варианты для интересного и полезного отдыха, способствующего развитию и веселью.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличное дополнение к игре. Упаковано отлично. Меняет игру в лучшую сторону. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное дополнение для отличной игры. Немного Лавкрафта ни одной игре ещё не помешало.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепное дополнение к любимым играм \"Повелитель Токио\" и \"Повелитель Нью-Йорка\"! Фигурка Ктулху идеально впишется в коллекцию любого игрока. Новые механики открывают массу возможностей для тактического развития и вносят разнообразие в игровой процесс. Качественное исполнение компонентов приятно удивляет, игра становится глубже и интересней. Однозначно рекомендую всем поклонникам серии!
Достоинства:
Комментарий:
Идеально доехала. Донабрала для монстрбокса. Теперь полный набор, игра точно не скоро надоест
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Доп сильно меняет игру, добавляя принципиально новую механику и усложняя за счет того, что жетоны можно использовать 3-мя способами. И жетоны культистов можно использовать и без Ктулху.
Достоинства:
Комментарий:
Новый герой для игры Повелитель Токио и интересная новая механика. В дополнении есть жетоны культистов, колода мутаций и герой с планшетом. Жетоны культистов двусторонние, одна сторона - для Токио, вторая - для Нью-Йорка.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохое дополнение с новым персонажем и новыми механиками.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохое дополнение, которое помимо нового монстра вводит еще новую небольшую механику в игру, основанную на получении культистов, которые дают бонусы.
Достоинства:
Комментарий:
Коробочка монстра небольшая, комплектация полная. Возможно, придется оставить только содержимое, чтобы влезло в большой бокс. Монстр подходит как для Токио, так и для Нью-Йорка. Доп хорош тем, что культисты, которые постоянно ошиваются вокруг Ктулху, самостоятельны и без своего \"покровителя\". То есть новую механику можно впускать ко всем допам и вариантам, а сам Ктулху - ну просто неизбежная неотвратимость, после которой даже смерть может умереть.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности, полный комплект. В игре пока не опробовал
Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктулху GG258
Достоинства:
Комментарий:
Отличное дополнение к игре. Упаковано отлично. Меняет игру в лучшую сторону. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное дополнение для отличной игры. Немного Лавкрафта ни одной игре ещё не помешало.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепное дополнение к любимым играм \"Повелитель Токио\" и \"Повелитель Нью-Йорка\"! Фигурка Ктулху идеально впишется в коллекцию любого игрока. Новые механики открывают массу возможностей для тактического развития и вносят разнообразие в игровой процесс. Качественное исполнение компонентов приятно удивляет, игра становится глубже и интересней. Однозначно рекомендую всем поклонникам серии!
Достоинства:
Комментарий:
Идеально доехала. Донабрала для монстрбокса. Теперь полный набор, игра точно не скоро надоест
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Доп сильно меняет игру, добавляя принципиально новую механику и усложняя за счет того, что жетоны можно использовать 3-мя способами. И жетоны культистов можно использовать и без Ктулху.
Достоинства:
Комментарий:
Новый герой для игры Повелитель Токио и интересная новая механика. В дополнении есть жетоны культистов, колода мутаций и герой с планшетом. Жетоны культистов двусторонние, одна сторона - для Токио, вторая - для Нью-Йорка.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохое дополнение с новым персонажем и новыми механиками.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохое дополнение, которое помимо нового монстра вводит еще новую небольшую механику в игру, основанную на получении культистов, которые дают бонусы.
Достоинства:
Комментарий:
Коробочка монстра небольшая, комплектация полная. Возможно, придется оставить только содержимое, чтобы влезло в большой бокс. Монстр подходит как для Токио, так и для Нью-Йорка. Доп хорош тем, что культисты, которые постоянно ошиваются вокруг Ктулху, самостоятельны и без своего \"покровителя\". То есть новую механику можно впускать ко всем допам и вариантам, а сам Ктулху - ну просто неизбежная неотвратимость, после которой даже смерть может умереть.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности, полный комплект. В игре пока не опробовал