Настольная игра "Баскетбол" (новая упаковка) С-361
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Характеристики
Описание товара Настольная игра "Баскетбол" (новая упаковка) С-361
С настольным баскетболом можно весело проводить время с друзьями и в кругу семьи. Все, что необходимо для создания живой атмосферы динамической игры, находится в коробке. Игра развивает спортивный интерес, дух борьбы за первенство, дарит массу положительных эмоций. Настольная игра представляет собой игровое поле, накрытое пластиковым куполом. На площадке располагаются 2 баскетбольных кольца, и с помощью мяча, вбрасываемого на площадку, нужно поразить корзину соперника. По обеим сторонам площадки, за куполом, расположены кнопки, при нажатии на которые мяч приводится в движение. Чем сильнее нажатие, тем выше подпрыгнет мяч.
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