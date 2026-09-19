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Настольная игра "Баскетбол" (новая упаковка) С-361 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра "Баскетбол" (новая упаковка) С-361

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Настольная игра &quot;Баскетбол&quot; (новая упаковка) С-361
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
баскетбол
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393425
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
баскетбол
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик
Комплектация
игровые аксессуары, инструкция, упаковка
Страна производитель
Украина
Размеры в упаковке, см
33х18х15
Вес, г.
825

Описание товара Настольная игра "Баскетбол" (новая упаковка) С-361

С настольным баскетболом можно весело проводить время с друзьями и в кругу семьи. Все, что необходимо для создания живой атмосферы динамической игры, находится в коробке. Игра развивает спортивный интерес, дух борьбы за первенство, дарит массу положительных эмоций. Настольная игра представляет собой игровое поле, накрытое пластиковым куполом. На площадке располагаются 2 баскетбольных кольца, и с помощью мяча, вбрасываемого на площадку, нужно поразить корзину соперника. По обеим сторонам площадки, за куполом, расположены кнопки, при нажатии на которые мяч приводится в движение. Чем сильнее нажатие, тем выше подпрыгнет мяч.

Отзывы о товаре Настольная игра "Баскетбол" (новая упаковка) С-361




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Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
баскетбол
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик
Комплектация
игровые аксессуары, инструкция, упаковка
Страна производитель
Украина
Описание
С настольным баскетболом можно весело проводить время с друзьями и в кругу семьи. Все, что необходимо для создания живой атмосферы динамической игры, находится в коробке. Игра развивает спортивный интерес, дух борьбы за первенство, дарит массу положительных эмоций. Настольная игра представляет собой игровое поле, накрытое пластиковым куполом. На площадке располагаются 2 баскетбольных кольца, и с помощью мяча, вбрасываемого на площадку, нужно поразить корзину соперника. По обеим сторонам площадки, за куполом, расположены кнопки, при нажатии на которые мяч приводится в движение. Чем сильнее нажатие, тем выше подпрыгнет мяч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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