Настольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS
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Характеристики
Описание товара Настольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS
Это Официальная Оригинальная Лицензионная игра Монополия выпущенная компанией Hasbro совместно с ирландской компанией Winning Moves Monopoly Союз Советских Социалистических Республик (СССР) - это уникальная семейная игра, которая перенесёт вас воспоминаниями в советские времена. Помимо других металлических фишек к игре прилагается уникальная фигурка в виде космонавта. Совершите путешествие вокруг игрового поля и купите сентиментальные ностальгические предметы от любимых конфет, игрушек до электронных устройств и транспорта. Возможно повезёт именно вам и вы получите заветную дачу! Посетите самые известные здания - стадион "Лужники", ГУМ, гостиницу "Россия", Останкинскую телебашню и МГУ. Почувствуйте атмосферу того времени в карточках Шанс и Сберкнижка, которые все посвящены ежедневным жизненным ситуациям. Подумайте о стратегии, иначе вы застрянете в очереди. Будьте осторожны с вашим бюджетом, т.к. только один игрок может выиграть, остальные будут банкротами! Монополия СССР перенесет вас в мир ностальгии по тем временам прошлых лет. Окунитесь в ретро советскую жизнь своих бабушек и дедушек. Станет отличным подарком на день рождения и 23 февраля и 9 мая
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