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Настольная игра GaGa games Сделка с Дьяволом (Deal with the Devil) GG392 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра GaGa games Сделка с Дьяволом (Deal with the Devil) GG392

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Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 1
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 2
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 3
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 4
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 5
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 6
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 7
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 8
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 9
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 10
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 11
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 12
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 13
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 14
Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, психологическая, ролевая, стратегическая, экономическая
Возраст
от 14 лет
Минимальное количество участников
4
Максимальное количество участников
от 4
Количество деталей
более 400
Среднее время игры, в минутах
120-180 мин.
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 3
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 4
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 5
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 6
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 7
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 8
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 9
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 10
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 11
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 12
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 13
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 14
  • Настольная игра &quot;Сделка с Дьяволом&quot; (Deal with the Devil) арт.GG392 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648489
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, психологическая, ролевая, стратегическая, экономическая
Возраст
от 14 лет
Минимальное количество участников
4
Максимальное количество участников
от 4
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
более 400
Среднее время игры, в минутах
120-180 мин.
Комплектация
планшет производства с колесом производства, 4 стены с планшетами действий и крышами, 4 сундука, двухслойный планшет инквизиции с памяткой, 65 жетонов базовых ресурсов, 30 жетонов редких ресурсов, 54 жетона монет, 10 жетонов крыльев ангела, 10 жетонов крыльев демона, 12 колец для голосования, 6 частиц души смертного, 2 частицы души сектанта, 5 жетонов отгадок, 14 жетонов шутов, 80 карт зданий, 20 карт событий, 11 карт инквизиторов, 12 карт запросов, 16 жетонов малых достижений, 16 жетонов больши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х7
Вес, кг.
1.9

Описание товара Настольная игра GaGa games Сделка с Дьяволом (Deal with the Devil) GG392

Настольная игра для детей от GaGa Games — это захватывающее приключение для подростков и взрослых, начиная с 14 лет. Разработанная специально для компании от четырех участников, эта игра дарит уникальную возможность окунуться в мир стратегий, логических задач и креативного мышления. GaGa Games, известный бренд в мире настольных игр, предлагает продукт, который объединяет в себе увлекательный геймплей и высокое качество компонентов. Каждая партия игры превращается в яркое событие, полное неожиданных поворотов и захватывающих моментов. Устройте незабываемый вечер в кругу друзей или семьи, проявив свои лучшие тактические навыки и смекалку. Эта игра станет отличным подарком и простым способом сделать досуг увлекательным и познавательным.

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Сделка с Дьяволом (Deal with the Devil) GG392




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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, психологическая, ролевая, стратегическая, экономическая
Возраст
от 14 лет
Минимальное количество участников
4
Максимальное количество участников
от 4
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
более 400
Среднее время игры, в минутах
120-180 мин.
Комплектация
планшет производства с колесом производства, 4 стены с планшетами действий и крышами, 4 сундука, двухслойный планшет инквизиции с памяткой, 65 жетонов базовых ресурсов, 30 жетонов редких ресурсов, 54 жетона монет, 10 жетонов крыльев ангела, 10 жетонов крыльев демона, 12 колец для голосования, 6 частиц души смертного, 2 частицы души сектанта, 5 жетонов отгадок, 14 жетонов шутов, 80 карт зданий, 20 карт событий, 11 карт инквизиторов, 12 карт запросов, 16 жетонов малых достижений, 16 жетонов больши
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра для детей от GaGa Games — это захватывающее приключение для подростков и взрослых, начиная с 14 лет. Разработанная специально для компании от четырех участников, эта игра дарит уникальную возможность окунуться в мир стратегий, логических задач и креативного мышления. GaGa Games, известный бренд в мире настольных игр, предлагает продукт, который объединяет в себе увлекательный геймплей и высокое качество компонентов. Каждая партия игры превращается в яркое событие, полное неожиданных поворотов и захватывающих моментов. Устройте незабываемый вечер в кругу друзей или семьи, проявив свои лучшие тактические навыки и смекалку. Эта игра станет отличным подарком и простым способом сделать досуг увлекательным и познавательным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра GaGa games Сделка с Дьяволом (Deal with the Devil) GG392 - купить по цене 3890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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