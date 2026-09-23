Стиль Жизни.Наст.игра "Барбарон"
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, подвижная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
8
Количество деталей
72
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%2 150 руб. 4 029 руб.
В наличии
Код товара: 505286
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2 150 руб. -47%
4 029 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, подвижная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
8
Материал
бумага, дерево, картон
Количество деталей
72
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Комплектация
9 деревянных фигурок (привидение, сова, флакон, зеркало, ключ, шляпа, мышь, часы и фонарик), 63 карты, правила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х6
Вес, кг.
1.1
Описание товара Стиль Жизни.Наст.игра "Барбарон"
Призрак Барбарон невероятно взволнован! Ведь сегодня в полночь он идёт на свидание с очаровательным привидением из соседнего замка. Но Совушка и Мышка-Летучка устроили в комнате жуткий беспорядок. Всё перепуталось – предметы меняют цвет или даже совсем исчезают… Если вы хотите помочь Барбарону собрать всё необходимое, то нужно спешить! Барбарон – это новая игра, продолжающая тему популярных игр на логику и реакцию – Барабашки и Барамельки. Она обязательно вам понравится! В игре целых 9 новых предметов и новые сумасшедшие правила: смотрите, думайте, хватайте!
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, подвижная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
8
Материал
бумага, дерево, картон
Количество деталей
72
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Комплектация
9 деревянных фигурок (привидение, сова, флакон, зеркало, ключ, шляпа, мышь, часы и фонарик), 63 карты, правила
Страна производитель
Китай
Призрак Барбарон невероятно взволнован! Ведь сегодня в полночь он идёт на свидание с очаровательным привидением из соседнего замка. Но Совушка и Мышка-Летучка устроили в комнате жуткий беспорядок. Всё перепуталось – предметы меняют цвет или даже совсем исчезают… Если вы хотите помочь Барбарону собрать всё необходимое, то нужно спешить! Барбарон – это новая игра, продолжающая тему популярных игр на логику и реакцию – Барабашки и Барамельки. Она обязательно вам понравится! В игре целых 9 новых предметов и новые сумасшедшие правила: смотрите, думайте, хватайте!
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Стиль Жизни.Наст.игра "Барбарон" - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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