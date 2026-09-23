Настольная игра GaGa games Гигамон GG368
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Описание товара Настольная игра GaGa games Гигамон GG368
Настольная игра "Гигамон" арт.GG368 Гигамон — это развивающая настольная игра для детей, которая поможет ребенку в игровой и веселой форме улучшить внимание, мелкую моторику и память. В этой яркой детской игре вы попробуете себя в роли начинающих чародеев, которые учатся заклинать элементы и призывать могущественных элементальных духов — больших и красочных Гигамонов! Вам предстоит выложить взакрытую тайлы с маленькими существами — Элемонами — и переворачивать их в свой ход, стараясь отыскать пары. Овладев несколькими одинаковыми Элемонами, вы сможете объединить их в одного крупного духа, а тот, кто первым получит трех таких духов, будет объявлен Заклинателем Элемонов и победит в игре! Правда в волшебстве все не так уж легко. Каждая пара маленьких духов обладает особыми свойствами. Например, озорник Пиромон сбрасывает накопленные другими игроками тайлы, добрая Флорамон помогает набирать дополнительные тайлы, быстрый Электромон позволяет совершить дополнительный ход и многое другое! Правила этой интересной и быстрой детской игры очень просты, а игровой процесс понравится любому ребенку, что позволит ему развиваться с удовольствием в волшебной игровой форме. Собирайте Элемонов, используйте их способности, призывайте Гигамонов и докажите всем, что именно вы — самый главный чародей!
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