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Настольная игра GaGa games Гигамон GG368 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра GaGa games Гигамон GG368

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Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 1
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 2
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 3
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 4
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 5
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 6
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 7
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 8
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 9
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 10
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 11
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 12
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 13
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 14
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 15
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 16
Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, карточная, мемо
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
15
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 3
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 4
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 5
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 6
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 7
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 8
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 9
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 10
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 11
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 12
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 13
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 14
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 15
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 16
  • Настольная игра &quot;Гигамон&quot; арт.GG368 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648458
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, карточная, мемо
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
картон
Среднее время игры, в минутах
15
Комплектация
7 Гигамонов с подставками, 3 жетона камней, 42 тайла элементов, Правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х6
Вес, г.
400

Описание товара Настольная игра GaGa games Гигамон GG368

Настольная игра "Гигамон" арт.GG368 Гигамон — это развивающая настольная игра для детей, которая поможет ребенку в игровой и веселой форме улучшить внимание, мелкую моторику и память. В этой яркой детской игре вы попробуете себя в роли начинающих чародеев, которые учатся заклинать элементы и призывать могущественных элементальных духов — больших и красочных Гигамонов! Вам предстоит выложить взакрытую тайлы с маленькими существами — Элемонами — и переворачивать их в свой ход, стараясь отыскать пары. Овладев несколькими одинаковыми Элемонами, вы сможете объединить их в одного крупного духа, а тот, кто первым получит трех таких духов, будет объявлен Заклинателем Элемонов и победит в игре! Правда в волшебстве все не так уж легко. Каждая пара маленьких духов обладает особыми свойствами. Например, озорник Пиромон сбрасывает накопленные другими игроками тайлы, добрая Флорамон помогает набирать дополнительные тайлы, быстрый Электромон позволяет совершить дополнительный ход и многое другое! Правила этой интересной и быстрой детской игры очень просты, а игровой процесс понравится любому ребенку, что позволит ему развиваться с удовольствием в волшебной игровой форме. Собирайте Элемонов, используйте их способности, призывайте Гигамонов и докажите всем, что именно вы — самый главный чародей!

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Гигамон GG368




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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, карточная, мемо
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
картон
Среднее время игры, в минутах
15
Комплектация
7 Гигамонов с подставками, 3 жетона камней, 42 тайла элементов, Правила игры
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра "Гигамон" арт.GG368 Гигамон — это развивающая настольная игра для детей, которая поможет ребенку в игровой и веселой форме улучшить внимание, мелкую моторику и память. В этой яркой детской игре вы попробуете себя в роли начинающих чародеев, которые учатся заклинать элементы и призывать могущественных элементальных духов — больших и красочных Гигамонов! Вам предстоит выложить взакрытую тайлы с маленькими существами — Элемонами — и переворачивать их в свой ход, стараясь отыскать пары. Овладев несколькими одинаковыми Элемонами, вы сможете объединить их в одного крупного духа, а тот, кто первым получит трех таких духов, будет объявлен Заклинателем Элемонов и победит в игре! Правда в волшебстве все не так уж легко. Каждая пара маленьких духов обладает особыми свойствами. Например, озорник Пиромон сбрасывает накопленные другими игроками тайлы, добрая Флорамон помогает набирать дополнительные тайлы, быстрый Электромон позволяет совершить дополнительный ход и многое другое! Правила этой интересной и быстрой детской игры очень просты, а игровой процесс понравится любому ребенку, что позволит ему развиваться с удовольствием в волшебной игровой форме. Собирайте Элемонов, используйте их способности, призывайте Гигамонов и докажите всем, что именно вы — самый главный чародей!
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