Стиль Жизни.Наст.игра "Шипы и розы" (Valentine's Day)
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Тип игры
развлекательная
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
3
Максимальное количество участников
6
Количество деталей
82
Среднее время игры, в минутах
15 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 060 руб. 1 700 руб.
В наличии
Код товара: 505248
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1 060 руб. -38%
1 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Тип игры
развлекательная
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
3
Максимальное количество участников
6
Материал
картон
Количество деталей
82
Среднее время игры, в минутах
15 мин
Комплектация
54 карты роз, 28 жетонов сердца (1 жетон сердца приносит 1 очко обаяния), правила игры.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х5
Вес, г.
600
Описание товара Стиль Жизни.Наст.игра "Шипы и розы" (Valentine's Day)
Любовь повсюду… или нет! Предложите розу игроку, который вам симпатичен. Примет ли он ваш подарок? Собирайте розы в букеты, чтобы получить победные очки, но будьте осторожны: слишком много шипов могут испортить даже самый бесподобный букет! Иногда важно знать, когда пора остановиться. Цель игры- первым набрать 5 очков обаяния или более. Для этого игроки должны тщательно выбирать, кому из оппонентов предлагать карты роз. В свой ход вы должны отправиться на свидание с другим игроком. Затем, при желании, вы можете обменять розы в вашем букете на победные очки.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Тип игры
развлекательная
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
3
Максимальное количество участников
6
Материал
картон
Количество деталей
82
Среднее время игры, в минутах
15 мин
Комплектация
54 карты роз, 28 жетонов сердца (1 жетон сердца приносит 1 очко обаяния), правила игры.
Страна производитель
Китай
Любовь повсюду… или нет! Предложите розу игроку, который вам симпатичен. Примет ли он ваш подарок? Собирайте розы в букеты, чтобы получить победные очки, но будьте осторожны: слишком много шипов могут испортить даже самый бесподобный букет! Иногда важно знать, когда пора остановиться. Цель игры- первым набрать 5 очков обаяния или более. Для этого игроки должны тщательно выбирать, кому из оппонентов предлагать карты роз. В свой ход вы должны отправиться на свидание с другим игроком. Затем, при желании, вы можете обменять розы в вашем букете на победные очки.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Стиль Жизни.Наст.игра "Шипы и розы" (Valentine's Day) - купить по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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