Настольная обучающая игра "Фруктики" Bondibon
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Характеристики
Описание товара Настольная обучающая игра "Фруктики" Bondibon
Настольная игра Bondibon Фруктики BB3446 понравится любому ребенку. Проверьте свою удачу и посоревнуйтесь с друзьями в настольной игре Фруктики. Игру начинает самый юный участник, кидая одновременно три кости с количеством фруктов, цветом и видом. Из выпавших значений необходимо сформировать одну картинку, например если выпало два, красный и клубника, то нужно найти фишку с двумя красными клубниками. В поиске участвуют все игроки, а первый кто ее найдет, забирает себе. Игрок, собравший наибольшее количество фишек побеждает. Если на кубиках выпадает два цвета или две цифры, то игрок сам выбирает цвет и количество. Если на кости с видами выпадет грань с тремя элементами, то игрок выбирает любой фрукт. Игра тренирует память, зрительно-моторную координацию и концентрацию внимания.
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