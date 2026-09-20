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Настольная обучающая игра "Фруктики" Bondibon купить с доставкой в Москве
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Настольная обучающая игра "Фруктики" Bondibon

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Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 1
Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 2
Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 3
Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 4
Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 5
Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 6
Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 7
Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 8
Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 9
Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная, развивающая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 4
Количество деталей
101
Среднее время игры, в минутах
60 мин.
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 1
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 2
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 3
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 4
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 5
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 6
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 7
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 8
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 9
  • Настольная обучающая игра &quot;Фруктики&quot; Bondibon - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
710 руб.  1 309 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577731
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная, развивающая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 4
Материал
картон, пластик, текстиль
Количество деталей
101
Среднее время игры, в минутах
60 мин.
Комплектация
48 фишек, 48 стикеров, три игральных кости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х5
Вес, г.
271

Описание товара Настольная обучающая игра "Фруктики" Bondibon

Настольная игра Bondibon Фруктики BB3446 понравится любому ребенку. Проверьте свою удачу и посоревнуйтесь с друзьями в настольной игре Фруктики. Игру начинает самый юный участник, кидая одновременно три кости с количеством фруктов, цветом и видом. Из выпавших значений необходимо сформировать одну картинку, например если выпало два, красный и клубника, то нужно найти фишку с двумя красными клубниками. В поиске участвуют все игроки, а первый кто ее найдет, забирает себе. Игрок, собравший наибольшее количество фишек побеждает. Если на кубиках выпадает два цвета или две цифры, то игрок сам выбирает цвет и количество. Если на кости с видами выпадет грань с тремя элементами, то игрок выбирает любой фрукт. Игра тренирует память, зрительно-моторную координацию и концентрацию внимания.

Отзывы о товаре Настольная обучающая игра "Фруктики" Bondibon




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Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная, развивающая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 4
Материал
картон, пластик, текстиль
Количество деталей
101
Среднее время игры, в минутах
60 мин.
Комплектация
48 фишек, 48 стикеров, три игральных кости
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Bondibon Фруктики BB3446 понравится любому ребенку. Проверьте свою удачу и посоревнуйтесь с друзьями в настольной игре Фруктики. Игру начинает самый юный участник, кидая одновременно три кости с количеством фруктов, цветом и видом. Из выпавших значений необходимо сформировать одну картинку, например если выпало два, красный и клубника, то нужно найти фишку с двумя красными клубниками. В поиске участвуют все игроки, а первый кто ее найдет, забирает себе. Игрок, собравший наибольшее количество фишек побеждает. Если на кубиках выпадает два цвета или две цифры, то игрок сам выбирает цвет и количество. Если на кости с видами выпадет грань с тремя элементами, то игрок выбирает любой фрукт. Игра тренирует память, зрительно-моторную координацию и концентрацию внимания.
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Доставка
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