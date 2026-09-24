Шахматы Гроссмейстерские с доской арт.ШК-4 (410*210) /8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708473
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х5
Вес, кг.
1.16
Описание товара Шахматы Гроссмейстерские с доской арт.ШК-4 (410*210) /8
Шахматы - это классическая настольная игра, которой увлекаются как взрослые, так и дети, а с гроссмейстерским набором даже можно устраивать настоящие турниры по данному виду спорта. Комплект представляет собой складную доску-поле, которая легко превращается в удобный для хранения и транспортировки шахматных фигур контейнер. Деревянные фигуры двух цветов имеют оригинальный, но достаточно узнаваемый дизайн. Игра с таким набором доставит участникам турнира много удовольствия.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Шахматы - это классическая настольная игра, которой увлекаются как взрослые, так и дети, а с гроссмейстерским набором даже можно устраивать настоящие турниры по данному виду спорта. Комплект представляет собой складную доску-поле, которая легко превращается в удобный для хранения и транспортировки шахматных фигур контейнер. Деревянные фигуры двух цветов имеют оригинальный, но достаточно узнаваемый дизайн. Игра с таким набором доставит участникам турнира много удовольствия.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Шахматы Гроссмейстерские с доской арт.ШК-4 (410*210) /8 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шахматы Гроссмейстерские с доской арт.ШК-4 (410*210) /8