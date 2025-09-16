Настольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону желаний GG385
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Характеристики
Описание товара Настольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону желаний GG385
Легендарное путешествие по стране, где все хотят всё, продолжается!. Большая Бродилка: На Пути к Трону Желаний – это ещё одна самостоятельная игра в одноимённой серии азартных семейных стратегий. Встречайте совершенно новое поле и искателей приключений, играя за которых, вам предстоит принять участие в динамичной гонке к финишу! Теперь, путешествуя по полю, вы можете встретить фонтан желаний, заключить сделку с волшебным свитком, попытаться с разбегу перепрыгнуть захлопнувшиеся перед самым носом ворота, исследовать таинственную заброшенную шахту и многое другое! На пути в этом приключении вы так же встретите порталы, которые смогут вас перенести в самые разные точки на поле, сундучки Хорошо и Плохо, дающие вам приятные или не очень бонусы, клетки с Лавкой Джо, в которой можно будет приобрести суперсилы, а также на вас снова будут действовать вездесущие Та-дамы, лихо меняющие правила игры и делающие каждую партию уникальной и не похожей на предыдущие. Применяйте с умом уникальную способность вашего персонажа, ведь это может стать вашим ключом к победе. Бросайте кубики и отправляйтесь в путь к Трону Желаний!
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Достоинства:
Комментарий:
- и детям и взрослым не зашло с первого раза, нужна сноровка и регулярность игры + нарисовано и сделано хорошо -+ карточек много и они разные - мы переделали игру по-своему, чтоб упростить процесс, а не вчитываться постоянно и не держать их у себя пачками пока используешь все, момент с количеством монет тоже пришлось упростить
Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра. Разбирались не очень долго в правилах, было весело)))
Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону желаний GG385
Достоинства:
Комментарий:
- и детям и взрослым не зашло с первого раза, нужна сноровка и регулярность игры + нарисовано и сделано хорошо -+ карточек много и они разные - мы переделали игру по-своему, чтоб упростить процесс, а не вчитываться постоянно и не держать их у себя пачками пока используешь все, момент с количеством монет тоже пришлось упростить
Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра. Разбирались не очень долго в правилах, было весело)))