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Настольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону желаний GG385 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону желаний GG385

2 Отзывы
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Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 1
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 2
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 3
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 4
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 5
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 6
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 7
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 8
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 9
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 10
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 11
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 12
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 13
Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 3
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 4
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 5
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 6
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 7
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 8
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 9
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 10
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 11
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 12
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 13
  • Настольная игра &quot;Большая бродилка. На пути к трону желаний&quot; арт.GG385 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Настольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону желаний GG385
1 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, г.
800

Описание товара Настольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону желаний GG385

Легендарное путешествие по стране, где все хотят всё, продолжается!. Большая Бродилка: На Пути к Трону Желаний – это ещё одна самостоятельная игра в одноимённой серии азартных семейных стратегий. Встречайте совершенно новое поле и искателей приключений, играя за которых, вам предстоит принять участие в динамичной гонке к финишу! Теперь, путешествуя по полю, вы можете встретить фонтан желаний, заключить сделку с волшебным свитком, попытаться с разбегу перепрыгнуть захлопнувшиеся перед самым носом ворота, исследовать таинственную заброшенную шахту и многое другое! На пути в этом приключении вы так же встретите порталы, которые смогут вас перенести в самые разные точки на поле, сундучки Хорошо и Плохо, дающие вам приятные или не очень бонусы, клетки с Лавкой Джо, в которой можно будет приобрести суперсилы, а также на вас снова будут действовать вездесущие Та-дамы, лихо меняющие правила игры и делающие каждую партию уникальной и не похожей на предыдущие. Применяйте с умом уникальную способность вашего персонажа, ведь это может стать вашим ключом к победе. Бросайте кубики и отправляйтесь в путь к Трону Желаний!

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону желаний GG385

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
- и детям и взрослым не зашло с первого раза, нужна сноровка и регулярность игры + нарисовано и сделано хорошо -+ карточек много и они разные - мы переделали игру по-своему, чтоб упростить процесс, а не вчитываться постоянно и не держать их у себя пачками пока используешь все, момент с количеством монет тоже пришлось упростить
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
ОЛьга С.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра. Разбирались не очень долго в правилах, было весело)))



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Страна производитель
Китай
Описание
Легендарное путешествие по стране, где все хотят всё, продолжается!. Большая Бродилка: На Пути к Трону Желаний – это ещё одна самостоятельная игра в одноимённой серии азартных семейных стратегий. Встречайте совершенно новое поле и искателей приключений, играя за которых, вам предстоит принять участие в динамичной гонке к финишу! Теперь, путешествуя по полю, вы можете встретить фонтан желаний, заключить сделку с волшебным свитком, попытаться с разбегу перепрыгнуть захлопнувшиеся перед самым носом ворота, исследовать таинственную заброшенную шахту и многое другое! На пути в этом приключении вы так же встретите порталы, которые смогут вас перенести в самые разные точки на поле, сундучки Хорошо и Плохо, дающие вам приятные или не очень бонусы, клетки с Лавкой Джо, в которой можно будет приобрести суперсилы, а также на вас снова будут действовать вездесущие Та-дамы, лихо меняющие правила игры и делающие каждую партию уникальной и не похожей на предыдущие. Применяйте с умом уникальную способность вашего персонажа, ведь это может стать вашим ключом к победе. Бросайте кубики и отправляйтесь в путь к Трону Желаний!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
- и детям и взрослым не зашло с первого раза, нужна сноровка и регулярность игры + нарисовано и сделано хорошо -+ карточек много и они разные - мы переделали игру по-своему, чтоб упростить процесс, а не вчитываться постоянно и не держать их у себя пачками пока используешь все, момент с количеством монет тоже пришлось упростить
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
ОЛьга С.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра. Разбирались не очень долго в правилах, было весело)))


Настольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону желаний GG385 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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