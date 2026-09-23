Описание товара Настольная игра GaGa games Париж. Город огней (база) GG211

Настольная игра GAGA GAMES Париж. Город огнейПариж. Город Огней – самая красивая игра среди конфликтных и самая конфликтная среди красивых. Это абстрактная дуэльная стратегия, которая сразу после выхода покорила сердца тысяч игроков по всему миру и прочно закрепилась в ТОП-30 лучших абстрактов по версии BoardGameGeek. Простые правила, изящное сочетание механик и оформление, полное французской эстетики, – эта игра не оставит никого равнодушным.Париж. Город Огней: чуть больше об игреВ Париже вам предстоит выступить в роли инженеров и архитекторов, создавая свой кусочек города из мостовых, зданий и, конечно, уличных фонарей. Чем больше света льётся на построенные вами дома, тем прекраснее вид, и тем больше людей с восхищением расскажут о нём всему миру.Для победы нужно размещать свои здания так, чтобы их освещало как можно больше уличных фонарей. Но чтобы строить здания, нужно сначала подготовить мостовые! Партия в Париж будет состоять из двух этапов: сначала игроки по очереди размещают тайлы мостовой и берут здания из общего запаса, затем – также по очереди строят выбранные здания или выполняют действия, указанные на специальных почтовых открытках.Тайлы мостовой разделены на сектора трёх разных цветов: оранжевый и синий – это цвета игроков, а фиолетовый считается общим. Строить здания можно только на мостовых своего цвета, поэтому в первом этапе игры вы будете создавать плацдарм для будущей победы. Но будьте внимательны – противник может с лёгкостью разрушить ваши планы, разместив своё здание на приглянувшейся вам клетке общего цвета!В первом этапе вам также предстоит добывать здания, которые вы используете во второй половине игры. Каждое здание уникально, так что порой забрать из-под носа соперника такой необходимый жетон – это уже половина победы. Но не стоит жадничать – каждое непостроенное здание в вашем запасе в конце игры отнимает победные очки.Как только оба игрока выложат все тайлы мостовой, можно переходить ко второму этапу игры. И здесь вам снова предстоит нелёгкий выбор. Можно быстро построить своё здание, чтобы не дать противнику занять выгодное место на поле. А можно – выполнить действие с одной из настоящих французских открыток, лежащих вокруг поля. Некоторые действия совершенно меняют игру: вы можете добавить фонарь в самом неожиданном месте или, например, получить победные очки за пустые клетки. Каждое действие уникально, и выполнить его может лишь один игрок. В коробке с игрой 12 открыток, но в каждой партии используется только 8 случайных, поэтому комбинация действий от партии к партии будет отличаться.В конце игры вы получаете победные очки за освещённые здания, свой самый большой квартал и некоторые открытки действий, а непостроенные здания приносят штраф. Кто наберёт больше победных очков, тот и победит!Париж – это настоящее логическое противостояние, где каждый ход вам нужно делать непростой выбор. Расширить площадку для себя или помешать противнику? Забрать полезное здание или понадеяться на то, что сопернику оно ни к чему? Решение остаётся за вами. Правила игры очень просты, а каждая партия вряд ли займёт больше получаса. Правда, одной партии всегда мало – хочется играть снова и снова, пробуя разные тактики и с головой погружаясь в неповторимую парижскую эстетику.