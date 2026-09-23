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Настольная игра GaGa games Взломай код GG237 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра GaGa games Взломай код GG237

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Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 1
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 2
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 3
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 4
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 5
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 6
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 7
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 8
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 9
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 10
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 11
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 12
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 13
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 14
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 15
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 16
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 17
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 18
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 19
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 20
Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая
Возраст
от 10 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Количество деталей
46
Среднее время игры, в минутах
15-30 мин.
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  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 3
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 4
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 5
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 6
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 7
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  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 9
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 10
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 11
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 12
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  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 19
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 20
  • Настольная игра &quot;Взломай код&quot; арт.GG237 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648461
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая
Возраст
от 10 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
бумага, картон
Количество деталей
46
Среднее время игры, в минутах
15-30 мин.
Комплектация
4 ширмы, 1 блокнот, 20 жетонов шифра, 21 карта вопроса, правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
360

Описание товара Настольная игра GaGa games Взломай код GG237

Настольная игра "Взломай код" арт.GG237 Взломай Код – это динамичная и увлекательная игра-головоломка. Каждый ход выбирайте вопрос с одной из карточек в центре стола и внимательно анализируйте ответы оппонентов. Делайте собственные выводы и станьте первым игроком, который угадает правильную комбинацию, чтобы взломать код!

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Взломай код GG237




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая
Возраст
от 10 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
бумага, картон
Количество деталей
46
Среднее время игры, в минутах
15-30 мин.
Комплектация
4 ширмы, 1 блокнот, 20 жетонов шифра, 21 карта вопроса, правила игры
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра "Взломай код" арт.GG237 Взломай Код – это динамичная и увлекательная игра-головоломка. Каждый ход выбирайте вопрос с одной из карточек в центре стола и внимательно анализируйте ответы оппонентов. Делайте собственные выводы и станьте первым игроком, который угадает правильную комбинацию, чтобы взломать код!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра GaGa games Взломай код GG237 - стоимость товара 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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