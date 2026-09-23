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Настольная игра Dojoy "Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки" арт.DJ-BG17 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Dojoy "Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки" арт.DJ-BG17

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Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 1
Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 2
Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 3
Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 4
Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 5
Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 6
Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 7
Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
семейная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
  • Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 1
  • Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 2
  • Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 3
  • Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 4
  • Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 5
  • Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 6
  • Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 7
  • Настольная игра Dojoy &quot;Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки&quot; арт.DJ-BG17 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
970 руб.  1 590 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 525158
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Настольная игра Dojoy "Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки" арт.DJ-BG17
970 руб. -39%
1 590 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DOJOY
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
семейная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
бумага, картон
Комплектация
книжка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, г.
600

Описание товара Настольная игра Dojoy "Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки" арт.DJ-BG17

Настольные игры для детей от Dojoy — это увлекательное и развивающее развлечение для малышей от 3 лет. Эти игры созданы с учетом современных методик обучения и развития, чтобы подарить вашему ребенку не только радость и веселье, но и способствовать развитию логического мышления, внимания и навыков взаимодействия с другими детьми. Разработанные брендом Dojoy, они отличаются высоким качеством исполнения, безопасными и прочными материалами, которые не только приятны на ощупь, но и устойчивы к активным играм. Выбирая настольные игры Dojoy, вы выбираете интересное и полезное времяпрепровождение для вашего ребенка.

Отзывы о товаре Настольная игра Dojoy "Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки" арт.DJ-BG17




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DOJOY
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
семейная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
бумага, картон
Комплектация
книжка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольные игры для детей от Dojoy — это увлекательное и развивающее развлечение для малышей от 3 лет. Эти игры созданы с учетом современных методик обучения и развития, чтобы подарить вашему ребенку не только радость и веселье, но и способствовать развитию логического мышления, внимания и навыков взаимодействия с другими детьми. Разработанные брендом Dojoy, они отличаются высоким качеством исполнения, безопасными и прочными материалами, которые не только приятны на ощупь, но и устойчивы к активным играм. Выбирая настольные игры Dojoy, вы выбираете интересное и полезное времяпрепровождение для вашего ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра Dojoy "Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки" арт.DJ-BG17 - стоимость товара 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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