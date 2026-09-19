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Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 купить с доставкой в Москве
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Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079

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Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 1
Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 2
Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 3
Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 4
Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 5
Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
  • Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 1
  • Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 2
  • Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 3
  • Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 4
  • Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 5
  • Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
900 руб.  1 377 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393672
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х4
Вес, г.
660

Описание товара Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079

Мозаика с крупными шестиугольными фишками вполне подойдет для того, чтобы стать первой мозаикой для малыша. Благодаря форме и размеру фишки абсолютно безопасны для ребенка и способствуют формированию правильного захвата предметов. Подложи картинку-шаблон под поле мозаики и собери забавного персонажа. Также с помощью мозаики можно изучать цвета и понятие длины, выкладывая из фишек разные полоски.

Отзывы о товаре Мозайка 100 фишек с прозрачным полем в коробке 01079




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Описание
Мозаика с крупными шестиугольными фишками вполне подойдет для того, чтобы стать первой мозаикой для малыша. Благодаря форме и размеру фишки абсолютно безопасны для ребенка и способствуют формированию правильного захвата предметов. Подложи картинку-шаблон под поле мозаики и собери забавного персонажа. Также с помощью мозаики можно изучать цвета и понятие длины, выкладывая из фишек разные полоски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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