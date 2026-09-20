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Чудо-чемоданчик Mapacha "Друзья" (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) купить с доставкой в Москве
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Чудо-чемоданчик Mapacha "Друзья" (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах)

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Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 1
Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 2
Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 3
Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 4
Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 5
Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 6
Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 7
Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 8
Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 9
Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 2 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
около100
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 1
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 2
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 3
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 4
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 5
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 6
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 7
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 8
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 9
  • Чудо-чемоданчик Mapacha &quot;Друзья&quot; (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
740 руб.  1 496 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525635
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Характеристики

Бренд
MAPACHA
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 2 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
около100
Комплектация
маркер, мелки, губка для стирания с доски, 61 магнитная фигурка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х30
Вес, г.
700

Описание товара Чудо-чемоданчик Mapacha "Друзья" (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах)

Настольная игра Mapacha Друзья понравится любому ребенку. Набор Mapacha, Чудо-чемоданчик Друзья прекрасный сюрприз для малыша! На крышке чемоданчика расположены две доски – одна для рисования маркером, а другая – мелом. А еще разноцветные детали на магнитах, из которых можно сделать самые разные фигурки и прикрепить их к доске. В набор также входят мелки, маркер и губка. Игрушка развивает воображение, абстрактное и логическое мышление, мелкую моторику рук.

Отзывы о товаре Чудо-чемоданчик Mapacha "Друзья" (доска для рисования,меловая доска,фигурки на магнитах)




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Характеристики
Бренд
MAPACHA
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 2 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
около100
Комплектация
маркер, мелки, губка для стирания с доски, 61 магнитная фигурка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Mapacha Друзья понравится любому ребенку. Набор Mapacha, Чудо-чемоданчик Друзья прекрасный сюрприз для малыша! На крышке чемоданчика расположены две доски – одна для рисования маркером, а другая – мелом. А еще разноцветные детали на магнитах, из которых можно сделать самые разные фигурки и прикрепить их к доске. В набор также входят мелки, маркер и губка. Игрушка развивает воображение, абстрактное и логическое мышление, мелкую моторику рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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