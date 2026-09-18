Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641
Настольная обучающая игра в жанре викторины Я читаю, я считаю представлена компанией Десятое королевство. Она состоит из 8 сменных игровых полей, которые устанавливаются на специальное устройство, контролирующее правильность ответов. При нажатии правильного ответа зажигается подсветка. Игра включает 240 вопросов, помогающих выучить буквы и цифры и обучающих чтению слогов и слов, а также сложению и вычитанию. Электровикторина позволит закрепить имеющиеся знания в доступной игровой форме. Игра развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНастольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктул...
-
В наличииЦена 970 руб. 1 590 руб.243 руб. в СплитНастольная игра Dojoy "Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки" ...
-
В наличииЦена 1 060 руб. 1 700 руб.265 руб. в СплитСтиль Жизни.Наст.игра "Шипы и розы" (Valentine's Day)
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитНастольная игра GaGa games Взломай код GG237
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитНастольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону жел...
-
В наличииЦена 2 150 руб. 4 029 руб.538 руб. в СплитСтиль Жизни.Наст.игра "Барбарон"
-
В наличииЦена 2 940 руб. 2 950 руб.735 руб. в СплитНастольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Отзывы о товаре Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641