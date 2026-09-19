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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01348 Словодел Магнитный купить с доставкой в Москве
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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01348 Словодел Магнитный

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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01348 Словодел Магнитный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
880 руб.  1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369241
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х3
Вес, г.
567

Описание товара Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01348 Словодел Магнитный

Главное отличие магнитного "Словодела" от других игр серии — это то, что поле и фишки в нем магнитные, что позволяет играть в него, к примеру, в дороге.

В комплекте

Металлическое поле 235?235 мм на пластмассовом основании, размеченное на 225 (15?15) клеток

120 фишек с буквами

5 запасных фишек (размер — 14?14 мм)

Комплект магнитных вкладышей к фишкам в коробке из пластмассы

Посмотреть инструкцию здесь

Отзывы о товаре Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 01348 Словодел Магнитный




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Страна производитель
Китай
Описание

Главное отличие магнитного "Словодела" от других игр серии — это то, что поле и фишки в нем магнитные, что позволяет играть в него, к примеру, в дороге.

В комплекте

Металлическое поле 235?235 мм на пластмассовом основании, размеченное на 225 (15?15) клеток

120 фишек с буквами

5 запасных фишек (размер — 14?14 мм)

Комплект магнитных вкладышей к фишкам в коробке из пластмассы

Посмотреть инструкцию здесь

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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