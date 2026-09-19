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Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) купить с доставкой в Москве
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Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585)

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Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) - фото 1
Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) - фото 2
Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) - фото 3
Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для ювелирных мастерских, для косметологических кабинетов, для химических лабораторий, полиграфии, филателии, ювелирном деле, для работы с документами, для чтения, рисования, шитья, вышивания
Диаметр линзы, мм
150
Увеличение, крат
3/(1,75х), 5/(2,25х)
  • Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) - фото 1
  • Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) - фото 2
  • Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) - фото 3
  • Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391686
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на кронштейне
Корпус
сталь
Материал оптики
стекло
Назначение
для ювелирных мастерских, для косметологических кабинетов, для химических лабораторий, полиграфии, филателии, ювелирном деле, для работы с документами, для чтения, рисования, шитья, вышивания
Диаметр линзы, мм
150
Увеличение, крат
3/(1,75х), 5/(2,25х)
Дополнительно
светодиодная подсветка
Габариты
820 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х29х11
Вес, кг.
4.5

Описание товара Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585)

ЛупаVeber 8608D 3D/5D на струбцине с подсветкой LED и регулировкой яркости, обеспечивает равномерное бестеневое освещение, позволяет удобно работать с микро и мини электронными компонентами или печатными платами с плотным монтажом. Найдет применение в ювелирных мастерских, в косметологических кабинетах, в химических лабораториях, полиграфии, филателии, ювелирном деле, а также при работе с документами. Кроме того, поможет в бытовых целях - для чтения, рисования, шитья, вышивания - везде, где требуется хорошее освещение и увеличение. В комплекте 2 сменных линзы с увеличением 3 дптр. (1,75х) и 5 дптр. (2,25х), диаметр линз 150 мм, регулировка яркости (4 уровня), 60 светодиодов с белым матовым рассеивателем обеспечат бестеневое освещение.

Отзывы о товаре Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585)




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на кронштейне
Корпус
сталь
Материал оптики
стекло
Назначение
для ювелирных мастерских, для косметологических кабинетов, для химических лабораторий, полиграфии, филателии, ювелирном деле, для работы с документами, для чтения, рисования, шитья, вышивания
Диаметр линзы, мм
150
Увеличение, крат
3/(1,75х), 5/(2,25х)
Дополнительно
светодиодная подсветка
Габариты
820 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЛупаVeber 8608D 3D/5D на струбцине с подсветкой LED и регулировкой яркости, обеспечивает равномерное бестеневое освещение, позволяет удобно работать с микро и мини электронными компонентами или печатными платами с плотным монтажом. Найдет применение в ювелирных мастерских, в косметологических кабинетах, в химических лабораториях, полиграфии, филателии, ювелирном деле, а также при работе с документами. Кроме того, поможет в бытовых целях - для чтения, рисования, шитья, вышивания - везде, где требуется хорошее освещение и увеличение. В комплекте 2 сменных линзы с увеличением 3 дптр. (1,75х) и 5 дптр. (2,25х), диаметр линз 150 мм, регулировка яркости (4 уровня), 60 светодиодов с белым матовым рассеивателем обеспечат бестеневое освещение.
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Лупа с подсветкой Veber 8608D 3D/5D 3 дптр, 5 дптр, 150 мм, на струбцине (25585) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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