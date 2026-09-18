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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для шитья, текстильная, часовая, ювелирная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251538
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для шитья, текстильная, часовая, ювелирная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2.5
Габариты
117х168х92 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х11
Вес, г.
400
Описание товара Лупа Kromatech настольная 2,5x/7,5x/10x, 34/90 мм, с держателем и подсветкой (5 LED) MG16129-С
Настольная лупа со светодиодной подсветкой будет удобна при выполнении различных работ, требующих точности. Увеличение основной линзы составляет 2,5x, а дополнительные линзы дают возможность рассмотреть детали с увеличением 7,5x и 10x. Лупу можно использовать для пайки, ювелирного дела, часовых работ и в других областях. Благодаря большому диаметру основной линзы лупа охватывает широкую поверхность. Устойчивый штатив позволяет не придерживать лупу руками. Кроме того, данная модель комплектуется съемными держателями и подставкой для паяльника. Для освещения объекта предусмотрена подсветка из пяти ярких белых светодиодов. Если вы часто работаете при слабом внешнем освещении, оптимальным решением будет купить настольную лупу с подсветкой. Цена лупы с подсветкой чуть выше, чем у моделей без подсветки, однако и возможности этой модели значительно шире.
для шитья, текстильная, часовая, ювелирная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2.5
Габариты
117х168х92 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная лупа со светодиодной подсветкой будет удобна при выполнении различных работ, требующих точности. Увеличение основной линзы составляет 2,5x, а дополнительные линзы дают возможность рассмотреть детали с увеличением 7,5x и 10x. Лупу можно использовать для пайки, ювелирного дела, часовых работ и в других областях. Благодаря большому диаметру основной линзы лупа охватывает широкую поверхность. Устойчивый штатив позволяет не придерживать лупу руками. Кроме того, данная модель комплектуется съемными держателями и подставкой для паяльника. Для освещения объекта предусмотрена подсветка из пяти ярких белых светодиодов. Если вы часто работаете при слабом внешнем освещении, оптимальным решением будет купить настольную лупу с подсветкой. Цена лупы с подсветкой чуть выше, чем у моделей без подсветки, однако и возможности этой модели значительно шире.
Лупа Kromatech настольная 2,5x/7,5x/10x, 34/90 мм, с держателем и подсветкой (5 LED) MG16129-С - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа Kromatech настольная 2,5x/7,5x/10x, 34/90 мм, с держателем и подсветкой (5 LED) MG16129-С