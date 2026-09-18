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Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 купить с доставкой в Москве
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Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7

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Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 1
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 2
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 3
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 4
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 5
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 6
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 7
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 8
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 9
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x43
Увеличение, крат
1, 1.5, 2, 2.5, 3.5
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 1
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 2
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 3
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 4
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 5
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 6
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 7
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 8
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 9
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209773
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x43
Увеличение, крат
1, 1.5, 2, 2.5, 3.5
Дополнительно
сменные линзы
Габариты
330x240x70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х7
Вес, г.
500

Описание товара Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7

Налобная лупа Levenhuk Zeno Vizor H7 уникальна тем, что позволяет гибко настраивать кратность оптики. В комплекте идут пять сменных линз с разным увеличением. На лупу можно установить сразу две линзы, чтобы получить большее увеличение. А поворотная линза для правого глаза добавит еще 8 крат к мощности оптики. Если эта линза не нужна, ее можно просто отвернуть в сторону. При необходимости весь блок с линзами можно убрать вверх, например для того, чтобы посмотреть на рабочую область невооруженным глазом. Такой богатый выбор увеличений делает Levenhuk Zeno Vizor H7 универсальным оптическим прибором для любой работы, требующей точности и аккуратности. Однократная линза превратит лупу в защитные монтажные очки, остальные линзы пригодятся при ремонте электроники, часовых механизмов, ювелирных изделий. Домашнее хобби тоже станет более интересным – лупа Levenhuk Zeno Vizor H7 поможет в моделизме и рукоделии. Благодаря встроенной подсветке лупу можно использовать даже в полной темноте. Подсветка состоит из батарейного отсека и трех ярких светодиодов. Свет от нее получается ровным и ярким, угол наклона подсветки можно откорректировать. Удобное крепление надежно фиксирует лупу на голове, оставляя руки полностью свободными для работы. Длина крепления регулируется.

Отзывы о товаре Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H7




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x43
Увеличение, крат
1, 1.5, 2, 2.5, 3.5
Дополнительно
сменные линзы
Габариты
330x240x70 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Налобная лупа Levenhuk Zeno Vizor H7 уникальна тем, что позволяет гибко настраивать кратность оптики. В комплекте идут пять сменных линз с разным увеличением. На лупу можно установить сразу две линзы, чтобы получить большее увеличение. А поворотная линза для правого глаза добавит еще 8 крат к мощности оптики. Если эта линза не нужна, ее можно просто отвернуть в сторону. При необходимости весь блок с линзами можно убрать вверх, например для того, чтобы посмотреть на рабочую область невооруженным глазом. Такой богатый выбор увеличений делает Levenhuk Zeno Vizor H7 универсальным оптическим прибором для любой работы, требующей точности и аккуратности. Однократная линза превратит лупу в защитные монтажные очки, остальные линзы пригодятся при ремонте электроники, часовых механизмов, ювелирных изделий. Домашнее хобби тоже станет более интересным – лупа Levenhuk Zeno Vizor H7 поможет в моделизме и рукоделии. Благодаря встроенной подсветке лупу можно использовать даже в полной темноте. Подсветка состоит из батарейного отсека и трех ярких светодиодов. Свет от нее получается ровным и ярким, угол наклона подсветки можно откорректировать. Удобное крепление надежно фиксирует лупу на голове, оставляя руки полностью свободными для работы. Длина крепления регулируется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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