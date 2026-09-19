Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218)
Настольная лампа-лупа 8608D 3D (220B) на металлической струбцине с люминисцентной подсветкой выполняет сразу две функции: дает ровное бестеневое освещение предмета и позволяет разглядеть самые мелкие детали с помощью стеклянной линзы ?127 мм с увеличением 1.75х (3 диоптрии). Лупа подойдет для выполнения профессиональных работ, занятия рукоделием, чтения, рисования или мелкого ремонта. Лампа-лупа может использоваться в косметологических салонах, в часовых и ювелирных мастерских, в лабораториях, в ремонтных и сервисных центрах. Может служить настольной лампой – для чего над лупой предусмотрена пластиковая крышка, также защищающая линзу от пыли. Лампа-лупа закреплена на металлическом поворотном штативе, конструкция которого дает возможность расположить лупу на расстоянии от 0 до 77 см над поверхностью столешни. Штатив устанавливается в металлическую струбцину, которая может закрепляться на плоских поверхностях толщиной до 7 см – столах, верстаках, полках и др. Струбцина снабжена мягкими накладками, чтобы не поцарапать поверхность стола.
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