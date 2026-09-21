Лупа-лампа Микромед Medic 05T со струбциной
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Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
просмотровая
Диаметр линзы, мм
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%12 310 руб. 19 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700614
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Диаметр линзы, мм
30
Материал ручки
металл
Дополнительно
подсветка
Габариты
81х43х14 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х44х14
Вес, кг.
3.9
Описание товара Лупа-лампа Микромед Medic 05T со струбциной
Лупа-лампа Микромед Medic 05T – осветительный оптический прибор, который состоит из кронштейна-пантографа, увеличительной линзы и источника света. В комплекте с Medic 05T также идет металлическая струбцина для крепления лупы-лампы к плоской поверхности толщиной до 4.5 см. Данная комплектация позволит использовать прибор в качестве источника равномерного освещения с возможностью рассматривать мелкие объекты под увеличением.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Диаметр линзы, мм
30
Материал ручки
металл
Дополнительно
подсветка
Габариты
81х43х14 см
Страна производитель
Китай
Лупа-лампа Микромед Medic 05T – осветительный оптический прибор, который состоит из кронштейна-пантографа, увеличительной линзы и источника света. В комплекте с Medic 05T также идет металлическая струбцина для крепления лупы-лампы к плоской поверхности толщиной до 4.5 см. Данная комплектация позволит использовать прибор в качестве источника равномерного освещения с возможностью рассматривать мелкие объекты под увеличением.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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