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Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226) купить с доставкой в Москве
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Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226)

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Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226) - фото 1
Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226) - фото 2
Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226) - фото 3
Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226) - фото 1
  • Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226) - фото 2
  • Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226) - фото 3
  • Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391711
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х6
Вес, г.
200

Описание товара Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226)

Измерительная лупа Лупа Veber 7175 предназначена для линейных измерений на плоскости с помощью перекрестия с проградуированной шкалой, измерения размеров дефектов на поверхностях различных изделий, неровностей, резьб и пр. Лупа применяется в метрологических службах, типографиях, медицине, рентгенологии, приборостроении и других областях. Измерения могут быть осуществлены как в дневном, так и искусственном (LED подсветка) свете с увеличением в 10 крат и с точностью 0,1 мм. Корпус лупы изготовлен из силумина с гальваническим покрытием. Подсветка осуществляется с помощью 8 микросветодиодов, расположенных у основания металлической части корпуса. Включение подсветки осуществляется тумблером на корпусе лупы. Батареи сменные (батарейки типа L936F 4 шт, в комплекте), рассчитаны на весь срок службы изделия. Высота прозрачной части корпуса (пластик) — 11 мм. Шкала (стекло, в металлической оправке, нанесена методом фотолитографии, трудноистираемая) крепится на резьбе снизу к прозрачной части корпуса. Для дополнительной защиты лупа снабжена пластиковой крышкой. Для хранения и транспортировки в комплекте идёт чехол из искусственной кожи на кнопке. Внутри чехла — бархатное покрытие.

Отзывы о товаре Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226)




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительная лупа Лупа Veber 7175 предназначена для линейных измерений на плоскости с помощью перекрестия с проградуированной шкалой, измерения размеров дефектов на поверхностях различных изделий, неровностей, резьб и пр. Лупа применяется в метрологических службах, типографиях, медицине, рентгенологии, приборостроении и других областях. Измерения могут быть осуществлены как в дневном, так и искусственном (LED подсветка) свете с увеличением в 10 крат и с точностью 0,1 мм. Корпус лупы изготовлен из силумина с гальваническим покрытием. Подсветка осуществляется с помощью 8 микросветодиодов, расположенных у основания металлической части корпуса. Включение подсветки осуществляется тумблером на корпусе лупы. Батареи сменные (батарейки типа L936F 4 шт, в комплекте), рассчитаны на весь срок службы изделия. Высота прозрачной части корпуса (пластик) — 11 мм. Шкала (стекло, в металлической оправке, нанесена методом фотолитографии, трудноистираемая) крепится на резьбе снизу к прозрачной части корпуса. Для дополнительной защиты лупа снабжена пластиковой крышкой. Для хранения и транспортировки в комплекте идёт чехол из искусственной кожи на кнопке. Внутри чехла — бархатное покрытие.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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