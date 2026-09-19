Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами
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Характеристики
Описание товара Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами
Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами на струбцине с регулировкой яркости и цветовой температуры, позволяет удобно работать с микро- и миниэлектронными компонентами или печатными платами с плотным монтажом. Для использования лампы-лупы косметологами, важную роль играют возможность получения бестеневого освещения и возможность настройки цветовой температуры, так как цветовая температура — один из самых важных параметров осветителя. Она имеет влияние не только на восприятие света человеческим глазом, но и на цветопередачу окружающих предметов. Лампа найдет применение в ювелирных мастерских, в химических лабораториях, полиграфии, филателии, ювелирном деле, а также при работе с документами. Кроме того, поможет для чтения, рисования, шитья, вышивания, моделирования — везде, где требуется хорошее освещение поля зрения и возможность выбора необходимого увеличения. В качестве источника света в лампе используется кольцевая светодиодная панель со 120 SMD яркими светодиодами суммарной мощностью 12 Вт. Светодиоды закрыты матовым «молочным» светорассеивателем. Управление яркостью и цветовой температурой осуществляется одной кнопкой, находящейся на корпусе лампы-лупы. Однократное короткое нажатие — включение подсветки, последующие короткие нажатия — циклическое переключение цветовой температуры (3000 К «теплый свет», 4500 К «белый свет» и 6000 К «холодный свет»). Длительное нажатие кнопки при выбранной цветовой температуре циклически плавно меняет яркость свечения светодиодов (от 30% до 100% яркости).
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