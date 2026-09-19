Top.Mail.Ru
Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 1
Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 2
Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 3
Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 4
Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 5
Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
144, 47, 23
Увеличение, крат
от 3 до 20
  • Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 1
  • Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 2
  • Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 3
  • Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 4
  • Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 5
  • Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377896
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на струбцине
Корпус
пластик, сталь
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
144, 47, 23
Увеличение, крат
от 3 до 20
Дополнительно
120 SMD-светодиодов общей мощностью 12 Вт, бестеневая подсветка с регулировкой яркости и цветовой температуры, на струбцине
Габариты
66х29х10 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х29х11
Вес, кг.
3.7

Описание товара Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами

Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами на струбцине с регулировкой яркости и цветовой температуры, позволяет удобно работать с микро- и миниэлектронными компонентами или печатными платами с плотным монтажом. Для использования лампы-лупы косметологами, важную роль играют возможность получения бестеневого освещения и возможность настройки цветовой температуры, так как цветовая температура — один из самых важных параметров осветителя. Она имеет влияние не только на восприятие света человеческим глазом, но и на цветопередачу окружающих предметов. Лампа найдет применение в ювелирных мастерских, в химических лабораториях, полиграфии, филателии, ювелирном деле, а также при работе с документами. Кроме того, поможет для чтения, рисования, шитья, вышивания, моделирования — везде, где требуется хорошее освещение поля зрения и возможность выбора необходимого увеличения. В качестве источника света в лампе используется кольцевая светодиодная панель со 120 SMD яркими светодиодами суммарной мощностью 12 Вт. Светодиоды закрыты матовым «молочным» светорассеивателем. Управление яркостью и цветовой температурой осуществляется одной кнопкой, находящейся на корпусе лампы-лупы. Однократное короткое нажатие — включение подсветки, последующие короткие нажатия — циклическое переключение цветовой температуры (3000 К «теплый свет», 4500 К «белый свет» и 6000 К «холодный свет»). Длительное нажатие кнопки при выбранной цветовой температуре циклически плавно меняет яркость свечения светодиодов (от 30% до 100% яркости).

Отзывы о товаре Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на струбцине
Корпус
пластик, сталь
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
144, 47, 23
Увеличение, крат
от 3 до 20
Дополнительно
120 SMD-светодиодов общей мощностью 12 Вт, бестеневая подсветка с регулировкой яркости и цветовой температуры, на струбцине
Габариты
66х29х10 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами на струбцине с регулировкой яркости и цветовой температуры, позволяет удобно работать с микро- и миниэлектронными компонентами или печатными платами с плотным монтажом. Для использования лампы-лупы косметологами, важную роль играют возможность получения бестеневого освещения и возможность настройки цветовой температуры, так как цветовая температура — один из самых важных параметров осветителя. Она имеет влияние не только на восприятие света человеческим глазом, но и на цветопередачу окружающих предметов. Лампа найдет применение в ювелирных мастерских, в химических лабораториях, полиграфии, филателии, ювелирном деле, а также при работе с документами. Кроме того, поможет для чтения, рисования, шитья, вышивания, моделирования — везде, где требуется хорошее освещение поля зрения и возможность выбора необходимого увеличения. В качестве источника света в лампе используется кольцевая светодиодная панель со 120 SMD яркими светодиодами суммарной мощностью 12 Вт. Светодиоды закрыты матовым «молочным» светорассеивателем. Управление яркостью и цветовой температурой осуществляется одной кнопкой, находящейся на корпусе лампы-лупы. Однократное короткое нажатие — включение подсветки, последующие короткие нажатия — циклическое переключение цветовой температуры (3000 К «теплый свет», 4500 К «белый свет» и 6000 К «холодный свет»). Длительное нажатие кнопки при выбранной цветовой температуре циклически плавно меняет яркость свечения светодиодов (от 30% до 100% яркости).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа-лампа Veber 8608D LED Bi-color со сменными линзами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...